"Dünyada yapılan 10 büyük projenin 6'sı Türkiye'de"

TEKİRDAĞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Dünyada 2017 yılında yapılan 10 büyük projenin 6'sı Türkiye'de. Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüdük, büyümede rekorlara koşuyoruz. Sadece 2002'den bu yana kadar Türkiye 3,5 kat büyüdü." dedi.

Bakan Bak, bazı temas, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

Daha sonra Kapaklı ilçesinde AK Parti Kapaklı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara katılan Bak, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetinin 16 yıldır millete hizmet ettiğini söyledi.

Bakan Bak, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için önemli olduğuna değinerek, "Cumhurbaşkanımızla beraber yol yürümeye devam ediyoruz. Bugün kendisi Diyarbakır'daki mitingde, Başbakanımız Kastamonu'da herkes çalışıyor, 'bu ülkeyi daha ileriye nasıl götürürüz'ün derdinde. Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesini açıkladı. Beyanname 340 sayfa ve bunun içinde her kesime dokunan hizmetler, yatırımlar, programlar var. 146 adet proje var içinde. AK Parti projelerle konuşuyor. Cumhurbaşkanımızın her tarafta, her köşede eserleri var. Biz güçlü Türkiye istiyoruz, büyüyen Türkiye istiyoruz, bu dönemde şahlanışa gececeğiz. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde yeniden sandıklara gideceğiz ve Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.