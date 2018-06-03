HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Dünyada yapılan 10 büyük projenin 6'sı Türkiye'de"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 22:10 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "Dünyada 2017 yılında yapılan 10 büyük projenin 6'sı Türkiye'de. Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüdük, büyümede rekorlara koşuyoruz. Sadece 2002'den bu yana kadar Türkiye 3,5 kat büyüdü"

TEKİRDAĞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Dünyada 2017 yılında yapılan 10 büyük projenin 6'sı Türkiye'de. Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüdük, büyümede rekorlara koşuyoruz. Sadece 2002'den bu yana kadar Türkiye 3,5 kat büyüdü." dedi.

Bakan Bak, bazı temas, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

Daha sonra Kapaklı ilçesinde AK Parti Kapaklı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara katılan Bak, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetinin 16 yıldır millete hizmet ettiğini söyledi.

Bakan Bak, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için önemli olduğuna değinerek, "Cumhurbaşkanımızla beraber yol yürümeye devam ediyoruz. Bugün kendisi Diyarbakır'daki mitingde, Başbakanımız Kastamonu'da herkes çalışıyor, 'bu ülkeyi daha ileriye nasıl götürürüz'ün derdinde. Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesini açıkladı. Beyanname 340 sayfa ve bunun içinde her kesime dokunan hizmetler, yatırımlar, programlar var. 146 adet proje var içinde. AK Parti projelerle konuşuyor. Cumhurbaşkanımızın her tarafta, her köşede eserleri var. Biz güçlü Türkiye istiyoruz, büyüyen Türkiye istiyoruz, bu dönemde şahlanışa gececeğiz. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde yeniden sandıklara gideceğiz ve Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her geçen gün büyümeye devam ettiğini dile getiren Bak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızla yol yürümekten gurur duyuyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar, biz bu milletin hizmetkarıyız, biz bu milletin içinden geliyoruz. Cumhurbaşkanımız ne diyor? 'Benim güç aldığım yer milletim. Millet ne derse o. 'Dünyada 2017 yılında yapılan 10 büyük projenin 6'sı Türkiye'de. Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüdük. büyümede rekorlara koşuyoruz. Sadece 2002'den bu yana kadar Türkiye 3,5 kat büyüdü. Kişi başı gelir 3 bin dolar seviyelerindeyken şimdi 11 bin doların üzerinde. Yeter mi? Yetmez, daha çok yapacağız. Yapılan hastaneler, okullar, üniversiteler, yollar her tarafta eserlerimiz var. 3. havalimanına bakın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bakın, Marmaray'a bakın her tarafta eserler var."

- "Cumhurbaşkanımız sessiz yığınların sesi"

24 Haziran'da, Erdoğan'ın karşısına çıkan adayların hiçbir projesi olmadığını anımsatan Bak, "Hangi eserleri yapmışlar. Sadece, 'onu durduracağız, bunu yıkacağız, kapatacağız' diyorlar. Siz sadece kapatmayı bilirsiniz, hizmet etmeyi bilmezseniz. AK Parti'nin her yerde eseri var, AK Parti milletin partisi. Cumhurbaşkanımız sessiz yığınların sesi. Kudüs'de yaşananları görüyorsunuz, Gazze'de yaşananları görüyorsunuz, kimse ses çıkartıyor mu? Sadece sessiz yığınların sesi Recep Tayyip Erdoğan buradan haykırıyor. Bu zulme 'dur' demek için haykırıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Gezi olayları, 17-25 olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türkiye'ye boyun eğdirmeye çalıştıklarını ama başaramadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler çılgın Türkleriz, bize kimse diz çöktüremez, bize kimse operasyon yapamaz. İşte bunu herkes bilmeli. Suriye'de terör devleti kurmaya kalktılar, ne oldu? Mehmetçik oraya gitti onları oraya gömdü. PKK'nın YPG'nin teröristlerini oraya gömdü. Çünkü aslanlar meydana çıkınca, çakallara kaçmak düşer. Recep Tayyip Erdoğan ve Türk askerleri oraya yürüdü, çakallara kaçmak düştü. Kim olursanız olun, hepiniz gelin, topunuz gelin, bu millet size yeter, Recep Tayyip Erdoğan size yeter, Türk ordusu size yeter. İşte biz gücümüzü milletten alıyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet."

Bakan Bak, iftar programının ardından ilçedeki hemşehri derneklerini ziyaret etti.

PARTNERİngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...İngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...
Bakan Demincan: 2023'te pratisyen hekim arkadaşlardan zorunlu hizmeti kaldıracağızBakan Demincan: 2023'te pratisyen hekim arkadaşlardan zorunlu hizmeti kaldıracağız
Hakkari'den acı haber! 3 asker şehitHakkari'den acı haber! 3 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak iftar Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu

Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.