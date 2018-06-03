"Dünyada yapılan 10 büyük projenin 6'sı Türkiye'de"

Bakan Bak, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için önemli olduğuna değinerek, "Cumhurbaşkanımızla beraber yol yürümeye devam ediyoruz. Bugün kendisi Diyarbakır'daki mitingde, Başbakanımız Kastamonu'da herkes çalışıyor, 'bu ülkeyi daha ileriye nasıl götürürüz'ün derdinde. Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesini açıkladı. Beyanname 340 sayfa ve bunun içinde her kesime dokunan hizmetler, yatırımlar, programlar var. 146 adet proje var içinde. AK Parti projelerle konuşuyor. Cumhurbaşkanımızın her tarafta, her köşede eserleri var. Biz güçlü Türkiye istiyoruz, büyüyen Türkiye istiyoruz, bu dönemde şahlanışa gececeğiz. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde yeniden sandıklara gideceğiz ve Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kapaklı ilçesinde AK Parti Kapaklı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara katılan Bak, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetinin 16 yıldır millete hizmet ettiğini söyledi.

TEKİRDAĞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Dünyada 2017 yılında yapılan 10 büyük projenin 6'sı Türkiye'de. Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüdük, büyümede rekorlara koşuyoruz. Sadece 2002'den bu yana kadar Türkiye 3,5 kat büyüdü." dedi.

Türkiye'nin her geçen gün büyümeye devam ettiğini dile getiren Bak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızla yol yürümekten gurur duyuyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar, biz bu milletin hizmetkarıyız, biz bu milletin içinden geliyoruz. Cumhurbaşkanımız ne diyor? 'Benim güç aldığım yer milletim. Millet ne derse o. 'Dünyada 2017 yılında yapılan 10 büyük projenin 6'sı Türkiye'de. Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüdük. büyümede rekorlara koşuyoruz. Sadece 2002'den bu yana kadar Türkiye 3,5 kat büyüdü. Kişi başı gelir 3 bin dolar seviyelerindeyken şimdi 11 bin doların üzerinde. Yeter mi? Yetmez, daha çok yapacağız. Yapılan hastaneler, okullar, üniversiteler, yollar her tarafta eserlerimiz var. 3. havalimanına bakın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bakın, Marmaray'a bakın her tarafta eserler var."

- "Cumhurbaşkanımız sessiz yığınların sesi"

24 Haziran'da, Erdoğan'ın karşısına çıkan adayların hiçbir projesi olmadığını anımsatan Bak, "Hangi eserleri yapmışlar. Sadece, 'onu durduracağız, bunu yıkacağız, kapatacağız' diyorlar. Siz sadece kapatmayı bilirsiniz, hizmet etmeyi bilmezseniz. AK Parti'nin her yerde eseri var, AK Parti milletin partisi. Cumhurbaşkanımız sessiz yığınların sesi. Kudüs'de yaşananları görüyorsunuz, Gazze'de yaşananları görüyorsunuz, kimse ses çıkartıyor mu? Sadece sessiz yığınların sesi Recep Tayyip Erdoğan buradan haykırıyor. Bu zulme 'dur' demek için haykırıyor." ifadelerini kullandı.