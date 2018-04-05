"Dünyadaki 10 büyük projeden 6'sı Türkiye'de yapıldı"

BİTLİS (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Son 10 yılda dünya çapındaki 10 büyük projenin 6 tanesi Türkiye'de yapıldı. Osmangazi Köprüsü, 3. köprü, havalimanı, Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul, Akkuyu projeleri. Çok şükür ülkenin bunu yapacak imkan ve gücü var. İstikrar olduğu zaman ülke ayağa kalkıyor ve hizmet oluyor." dedi.

Valilik'teki programının ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ve Başbakan Danışmanı Adnan İnanç ile esnafı ziyaret eden Işık, tarihi Ulu Cami ve çevresinde yürütülen sokak sağlıklaştırma projesi hakkında bilgi aldı.

- "10 büyük projeden 6'sı Türkiye'de yapıldı"

Bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet eden Işık, Türkiye'nin her tarafında çok büyük çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayarak, "Son 10 yılda dünya çapındaki 10 büyük projenin 6 tanesi Türkiye'de yapıldı. Osmangazi Köprüsü, 3. köprü, havalimanı, Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul, Akkuyu projeleri. Çok şükür ülkenin bunu yapacak imkan ve gücü var. İstikrar olduğu zaman ülke ayağa kalkıyor ve hizmet oluyor." diye konuştu.