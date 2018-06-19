HABER

"Dünyadaki 10 mega projenin 6'sı Türkiye'de yapılıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 01:19 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "Sayın Cumhurbaşkanımız eserleriyle ortada. Seçim beyannamesinde 146 proje var. Bu projelerden 6'sı çok önemli" - "Destan yazan ordunun komutanının sen apoletlerini sökemezsin. Bu millet sana gereken cevabı 24 Haziran'da verecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız eserleriyle ortada. Seçim beyannamesinde 146 proje var. Bu projelerden 6 tanesi çok önemli. Dünyadaki 10 mega projenin 6'sı Türkiye'de yapılıyor." dedi.

Kastamonu ziyaretinin ardından Çankırı'ya gelen Bak, tarihi Çivitcioğlu Medresesinde partililerle bir araya geldi. Daha sonra Buğday Pazarı Mahallesi'nde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde vatandaşlara hitap eden Bak, Çankırı'nın çıtasının yükseldiğini, hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Çankırı mitinginde mevcut stadyumun yerine millet bahçesi yapılacağı sözünü verdiğini hatırlatan Bak, "Biz de talimatları üzerine yeni bir stadyum yapacağız. Belediyemizin de bir projesi var. O proje de spor vadisi projesidir. İnşallah spor vadisini de Fatih Mahallesi'nde belediyemizle birlikte sizlere yapacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eserleriyle ortada olduğunu anlatan Bak, "Seçim beyannamesinde 146 proje var. Bu projelerden 6'sı çok önemli. Dünyadaki 10 mega projenin 6'sı Türkiye'de yapılıyor. Eserler, yapılanlar ortada ve ülkemiz her geçen gün güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Ama şu çok önemli, bizim dış güçlere karşı birlik olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de eleştiren Bak, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısındaki adaylara bakıyoruz, bu adayların bir tane çivi çaktıkları, bir tane eserleri yok. Adam kendi partisine genel başkan seçilememiş, iki defa kaybetmiş, çıkmış diyor ki 'ben Türkiye'yi yöneteceğim.' Ya bir kere Cumhurbaşkanımızın sıkletinde değilsin. Cumhurbaşkanımız 12 seçim kazanmış, milletin içinden geliyor. Bir de bakıyorsunuz bunlar FETÖ, PKK için bir cümle söylemiyorlar. Çünkü bunların ipleri dışarıda. Dışarıdaki efendileri ne söylüyorlarsa onu söylüyorlar. Efendileri dedi ki 'git Demirtaş'ı ziyaret et.' Niye Demirtaş'ı ziyaret ediyorsun, şehit ailelerini ziyaret etsene, niye gidiyorsun terör örgütünün temsilcisini ziyaret ediyorsun?"

Apoletleri sadece milletin takıp milletin sökeceğini ifade eden Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onlar ordu Afrin'e girmesin dediler. Amerika silah yolladı, mevziler kurdular, Türk ordusu Özgür Suriye Ordusu ile birlikte üzerinden silindir gibi geçti. Türk ordusu Afrin'e girdi ve orada destan yazdı. O destan yazan ordunun komutanının sen apoletlerini sökemezsin. Bu millet sana gereken cevabı 24 Haziran'da verecek."

PARTNERİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türkİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türk
Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralıHakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı
Başbakan Yıldırım: Bu ittifak 15 Temmuz ve Yeni Kapı ruhunu yansıtırBaşbakan Yıldırım: Bu ittifak 15 Temmuz ve Yeni Kapı ruhunu yansıtır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri çankırı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Enerji Bakanı Berat Albayrak: 24 Haziran'da AK Parti

Enerji Bakanı Berat Albayrak: 24 Haziran'da AK Parti

İlginizi Çekebilir

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Aydın'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı

Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 asker yaralı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Türkiye yavru köpek skandalını konuşurken bir vahşet haberi de İstanbul'dan geldi! Sokak kedisinin derisini yüzüp öldürdüler!

Türkiye yavru köpek skandalını konuşurken bir vahşet haberi de İstanbul'dan geldi! Sokak kedisinin derisini yüzüp öldürdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.