Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız eserleriyle ortada. Seçim beyannamesinde 146 proje var. Bu projelerden 6 tanesi çok önemli. Dünyadaki 10 mega projenin 6'sı Türkiye'de yapılıyor." dedi.

Kastamonu ziyaretinin ardından Çankırı'ya gelen Bak, tarihi Çivitcioğlu Medresesinde partililerle bir araya geldi. Daha sonra Buğday Pazarı Mahallesi'nde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde vatandaşlara hitap eden Bak, Çankırı'nın çıtasının yükseldiğini, hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Çankırı mitinginde mevcut stadyumun yerine millet bahçesi yapılacağı sözünü verdiğini hatırlatan Bak, "Biz de talimatları üzerine yeni bir stadyum yapacağız. Belediyemizin de bir projesi var. O proje de spor vadisi projesidir. İnşallah spor vadisini de Fatih Mahallesi'nde belediyemizle birlikte sizlere yapacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eserleriyle ortada olduğunu anlatan Bak, "Seçim beyannamesinde 146 proje var. Bu projelerden 6'sı çok önemli. Dünyadaki 10 mega projenin 6'sı Türkiye'de yapılıyor. Eserler, yapılanlar ortada ve ülkemiz her geçen gün güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Ama şu çok önemli, bizim dış güçlere karşı birlik olmamız lazım." ifadelerini kullandı.