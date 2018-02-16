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"Dünyadaki en eski ve piyasada kalmayan, kullanılmayan mermiler çıkarıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 20:40 | Son Güncelleme

Ertuğrul Fırkateyni Ekip Başkanı Turanlı: "Ertuğrul kazılarında 17 metre derinlikten iki top mermisi çıkarıldı. Bunların özelliği, ilk defa zırh delen olarak 1860'lı yıllarda çıkarılan mermi türleri olması" - "Çıkartılan mermiler dünyadaki en eski ve piyasada kalmayan, kullanılmayan mermiler. Diğer mermilerin çıkarılması içinde çalışmalarımız devam edecek"

Bodrum Karya Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (BOSAV) ve Ertuğrul Fırkateyni Ekip Başkanı Tufan Turanlı, Ertuğrul kazılarında 17 metre derinlikten iki top mermisi çıkarıldığını belirterek, "Bunların özelliği ilk defa zırh delen olarak 1860'lı yıllarda çıkarılan mermi türleri olması." dedi.

Türk ve Japon araştırmacıların ortak çalışmalarıyla, 2007 yılından bu yana devam eden Ertuğrul Fırkateyni kazı çalışmaları Japonya'da devam ediyor.

Çalışmalara ilişkin AA muhabirine bilgi veren Turanlı, bu yıl 5 Ocak'ta başlayan çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Su altı çalışmaları kadar laboratuvar çalışmalarının da önemli olduğunu vurgulayan Turanlı, çıkan eserlerin bakımı için, suyun altında harcadıkları her bir saat için suyun üstünde 20 saat çalıştıklarını dile getirdi.

Önceki günlerde su altından iki top mermisi çıkardıklarını ifade eden Turanlı, bunun daha fazlalarının cephanelikte olduğunu kaydetti.

"Ertuğrul kazılarında 17 metre derinlikten iki top mermisi çıkarıldı. Bunların özelliği, ilk defa zırh delen olarak 1860'lı yıllarda çıkarılan mermi türleri olması. Çıkartılan mermiler dünyadaki en eski ve piyasada kalmayan, kullanılmayan mermiler. Diğer mermilerin çıkarılması içinde çalışmalarımız devam edecek." diyen Turanlı, şöyle devam etti:

"Çıkartılan top mermisi 28 santimetre çapında. Çıkarılan eserler ve çalışmalara ilişkin Japonya'daki okullarda eğitimler veriyoruz. Hedefimiz bu eserleri sadece çıkarmak değil, bunları bilhassa Japon halkıyla paylaşabilmek. Hem okullara laboratuvarlarımızı açıyor, hem de geçici Ertuğrul laboratuvarlarında bunları toplayıp anlatıyoruz. Ana hedefim, Ertuğrul'un anısını, denizciler kadar gazilerimizi kurtaran Japon dostlarımızın anısını ve hikayesini, tüm dünyada anlatabilmek. Bununla ilgili daha birçok girişimlerimiz olacak."

Çalışmaların mayıs sonuna kadar devam edeceğini aktaran Turanlı, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'a desteğinden dolayı teşekkür etti.

- Ertuğrul Fırkateyni

Osmanlı Devleti tarihinin en uzun seyirlerinden birine çıkan Ertuğrul Fırkateyni, 15 Eylül 1890'da Japonya'dan yurda dönmek için Yokohama Limanı'ndan ayrılmış, yakalandığı tayfun sebebiyle 16 Eylül 1890'da Kuşimoto açıklarında kayalıklara sürüklenerek batmıştı. Gemi mürettebatından 500 üzerinde denizci şehit olmuş, 69 levent kurtarılmıştı.

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