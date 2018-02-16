"Dünyadaki en eski ve piyasada kalmayan, kullanılmayan mermiler çıkarıldı"

Bodrum Karya Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (BOSAV) ve Ertuğrul Fırkateyni Ekip Başkanı Tufan Turanlı, Ertuğrul kazılarında 17 metre derinlikten iki top mermisi çıkarıldığını belirterek, "Bunların özelliği ilk defa zırh delen olarak 1860'lı yıllarda çıkarılan mermi türleri olması." dedi.

Türk ve Japon araştırmacıların ortak çalışmalarıyla, 2007 yılından bu yana devam eden Ertuğrul Fırkateyni kazı çalışmaları Japonya'da devam ediyor.

Çalışmalara ilişkin AA muhabirine bilgi veren Turanlı, bu yıl 5 Ocak'ta başlayan çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Su altı çalışmaları kadar laboratuvar çalışmalarının da önemli olduğunu vurgulayan Turanlı, çıkan eserlerin bakımı için, suyun altında harcadıkları her bir saat için suyun üstünde 20 saat çalıştıklarını dile getirdi.

Önceki günlerde su altından iki top mermisi çıkardıklarını ifade eden Turanlı, bunun daha fazlalarının cephanelikte olduğunu kaydetti.

"Ertuğrul kazılarında 17 metre derinlikten iki top mermisi çıkarıldı. Bunların özelliği, ilk defa zırh delen olarak 1860'lı yıllarda çıkarılan mermi türleri olması. Çıkartılan mermiler dünyadaki en eski ve piyasada kalmayan, kullanılmayan mermiler. Diğer mermilerin çıkarılması içinde çalışmalarımız devam edecek." diyen Turanlı, şöyle devam etti: