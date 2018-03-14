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Dünyadaki en ilginç fotoğraf çerçevesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:07 | Son Güncelleme

Samsun Gazi Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği görevlileri 6 ay boyunca hastalardan çıkan 600 taşı fotoğraf çerçevesi yapıp 14 Mart Tıp Bayramı’nda Üroloji Uzmanı Opr.

Dünyadaki en ilginç fotoğraf çerçevesi

Samsun Gazi Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği görevlileri 6 ay boyunca hastalardan çıkan 600 taşı fotoğraf çerçevesi yapıp 14 Mart Tıp Bayramı’nda Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Can Aydın’a hediye ettiler.
Gazi Devlet Hastanesinin deneyimli doktorlarından Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Can Aydın’ın yaptığı böbrek ve mesane ameliyatlardan çıkan yaklaşık 600 taşı biriktiren klinik görevlileri taşlardan fotoğraf çerçevesi yaparak Aydın’a hediye etti. Çerçevenin içine üroloji kliniği personelinin toplu fotoğrafını yerleştiren Opr. Dr. Can Aydın, fotoğrafı çalışma masasının üzerine koydu. Fotoğraf çerçevesinin mesleki anlamda aldığı en güzel hediye olduğunu belirten Aydın, üroloji kliniğinin yaptığı işleri yansıtması bakımından çok anlamlı bir hediye olduğunu söyledi. Sürpriz karşısında oldukça şaşırdığını vurgulayan Aydın, böyle bir hediyenin dünyada başka bir örneğinin olmayabileceğini ifade etti.

"En anlamlı hediye"
Aydın, "Klinikteki hemşire arkadaşlarımızın aklına böyle bir şey geldi. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, 6 ay boyunca hastalardan çıkardığım taşları biriktirerek böyle bir sürpriz yaptılar. Çok da hoş bir sürpriz oldu. Tabii bu bir ekip çalışmasının ürünü oldu. Burada yaklaşık 600 taş vardır. Fotoğrafta üroloji uzmanı arkadaşlarımız, servis hemşirelerimiz ve personelimiz var. Hayatımda, mesleki anlamda aldığım en anlamlı hediye oldu. Çok mutlu oldum. Bu hastanede yapılan işleri anlatması açısından da önemli bir hediye oldu. Bu taşları kırarak alıyoruz. Tüm bu ameliyatları, kapalı cerrahi yöntemiyle yapıyoruz. Buradaki en büyük taş 2 santim boyutunda. Bu hediyeyi aldıktan sonra internette araştırdım ve böyle bir çerçevenin olmadığını gördüm. Böyle bir çerçevenin dünyada ilk olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Hastalar bol su tüketmeli"
Hastaların bol sıvı tüketmesi gerektiğini belirten Aydın, "Hastalarımıza bol su içmelerini öneriyoruz. Bu taşlar bu hale bir anda gelmiyor. Taşların bu hale gelmemesi için bol sıvı tüketmesi gerekiyor. Bu hale gelince de biz gerekeni yapıyoruz" diye konuştu.

Dünyadaki en ilginç fotoğraf çerçevesi

Dünyadaki en ilginç fotoğraf çerçevesi

Dünyadaki en ilginç fotoğraf çerçevesi

Dünyadaki en ilginç fotoğraf çerçevesi

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