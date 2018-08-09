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Dünyadaki en yaşlı Kanada geyiklerinden biri öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 17:06 | Son Güncelleme

Dünyadaki en yaşlı Kanada geyiklerinden biri öldü

WATERTOWN (AA) - Dünyadaki en yaşlı Kanada geyiklerinden bir olduğu düşünülen dişi geyik, ABD'deki hayvanat bahçesinde öldü.

New York Eyalet Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, "Rosie" adı verilen Kanada geyiğinin 3 Ağustos'ta öldüğü kaydedildi.

Thompson Park'ta bulunan hayvanat bahçesinin yetkilileri, Rosie'nin 26 yaşında olduğunu ve bu sürenin bir geyiğin ortalama yaşam süresinin iki katı olduğunu söyledi.

Yetkililer, yaşam kalitesinin son zamanlarda bozulmasının ardından Rosie'ye veteriner gözetiminde ötenazi yapıldığını belirtti.

Syracuse şehrindeki Rosamond Gifford Hayvanat Bahçesi'nde 3 Haziran 1992'de dünyaya gelen Rosie, bir yıl sonra New York Eyalet Hayvanat Bahçesi'ne hediye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
i New York Eyalet Hayvanat Bahçesi Kanada geyiği

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