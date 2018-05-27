KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Filistin'deki, Suriye'deki, Myanmar'daki, dünyanın dört bir tarafında zulüm altındaki din kardeşlerimize Rabb'im yardım etsin. Bizleri de onlara yardım eden, onların acısıyla, dertleriye dertlenenlerden etsin." dedi.

Özhaseki, teravih namazından sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı'nı ziyaret etti.

Sokağı gezen vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Özhaseki, burada geleneksel Türk lezzetlerinin yapıldığı tezgahları gezerek, ikram edilen yiyeceklerden tattı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özhaseki, çocukları sevip, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Daha sonra konser alanına geçen Mehmet Özhaseki, sanatçı Sami Savni Özer'in seslendirdiği ilahilere eşlik etti. Konser sonunda Özer'e çiçek veren Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Kayseri'de ramazan ayında yapılan etkinliklerle Türk kültürüne ait önemli bir geleneğin devam ettirildiğini belirten Bakan Özhaseki, "Büyükşehir Belediyemiz önemli bir geleneği burada yaşatıyor. Her sene kendini yenileyerek, vatandaşlarımıza daha güzel ortamlar sağlıyor. Akşama kadar oruç tutan Kayserili hemşehrilerimize hoş bir ortam sunuluyor." diye konuştu.