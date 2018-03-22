HABER

"Dünyanın en büyük baklavası" başkentte yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:43 | Son Güncelleme

Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi'nde tek tepside pişirilen 515 kilogramlık baklava ile Guinness dünya rekoru elde edildi

Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi'nde 515 kilogramlık baklavanın özel fırında pişirilmesiyle "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru" kırıldı.

Açılışı ATO Congresium'da yapılan Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ustaların "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru" denemesinde tek tepside pişirilen 515 kilogramlık baklava ile rekor sahibi olundu.

Guinness yetkilisi, kurulan canlı bağlantı ile denemenin başarılı olduğunu teyit etti.

- "Yaklaşık 11 bin 800 dilim bulunuyor"

Rekor denemesine destek veren firma yetkililerinden MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baklavanın üç aylık bir çalışma sonucu hazırlandığını söyledi.

Amaçlarının Türk baklavasını dünyada tescillemek olduğunu belirten Kanbur, şunları dile getirdi:

"Osmanlı Devleti'nde baklava alayı vardı. Geçmişimizi geleceğe taşımak istedik. Dünyaya da 'Artık tatlı yiyin tatlı konuşun. Biz kavga ile değil tatlılarla rekabet ediyoruz. Artık tatlı yeme zamanı, kavga etme zamanı değil.' diyoruz. Türk tatlısının doğumda, ölümde, bayramda, özel günlerde yeri vardır. Biz de dünyaya en iyi tatlıyı model olarak gösterdik. 515 kilogram ile rekor kırıldı. Daha önceki rekorun iki katı bir ağırlıkta."

MADO Dondurma Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Atilla Kanbur da çeşitli yerden gelen ustalar ve kalfaların hazırlığa destek olduğunu söyledi.

İlk başta hedeflerinin 250 kilogramın üzerine çıkmak olduğunu anlatan Kanbur, "500 kilogramın üzerine çıktık. 2,5 metre eninde 7,5 metre boyunda bir tepsi içerisinde yaklaşık 11 bin 800 dilim bulunuyor. Böyle bir rekora imza atmak bizim için bir ayrıcalıktı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,
Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın bunu planlıyormuş!Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın bunu planlıyormuş!
AK Parti'de devrim gibi karar!AK Parti'de devrim gibi karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 Travel Expo Ankara baklava rekor

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 31 gözaltı

Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 31 gözaltı

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Meclis'te kabul edildi! İnternete RTÜK denetimi geldi

Meclis'te kabul edildi! İnternete RTÜK denetimi geldi

Türkiye'den Merkel'in Afrin açıklamasına sert tepki

Türkiye'den Merkel'in Afrin açıklamasına sert tepki

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arabasını elleriyle parçaladı

Arabasını elleriyle parçaladı

İstanbul'da AVM'de yangın!

İstanbul'da AVM'de yangın!

Baba dehşeti! Eve geç gelen kızının dudaklarını kesti

Baba dehşeti! Eve geç gelen kızının dudaklarını kesti

Şivlilik nedir? Regaip Kandili geleneği olan 2018 Şivlilik ne zaman başlar?

Şivlilik nedir? Regaip Kandili geleneği olan 2018 Şivlilik ne zaman başlar?

Bitlis'ten kahreden şehit haberi!

Bitlis'ten kahreden şehit haberi!

Son dakika! Batman'da büyük operayon

Son dakika! Batman'da büyük operayon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.