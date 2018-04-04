Dünyanın en büyük ikinci hayvan barınağının havadan fotoğrafları

Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA - PENDİK'te dünyanın ikinci en büyüğü olduğu belirtilen hayvan barınağı açıldı. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı havadan fotoğraflandı.