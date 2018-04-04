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Dünyanın en büyük ikinci hayvan barınağının havadan fotoğrafları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:55 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA - PENDİK'te dünyanın ikinci en büyüğü olduğu belirtilen hayvan barınağı açıldı.

Dünyanın en büyük ikinci hayvan barınağının havadan fotoğrafları

Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA - PENDİK'te dünyanın ikinci en büyüğü olduğu belirtilen hayvan barınağı açıldı. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı havadan fotoğraflandı.

Dünyanın en büyük ikinci hayvan barınağının havadan fotoğraflarıDünyanın en büyük ikinci hayvan barınağının havadan fotoğraflarıDünyanın en büyük ikinci hayvan barınağının havadan fotoğraflarıDünyanın en büyük ikinci hayvan barınağının havadan fotoğrafları

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