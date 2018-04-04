- DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ HAYVAN BARINAĞININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

Pendik'te dünyanın ikinci en büyüğü olduğu belirtilen hayvan barınağı açıldı. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı havadan DHA kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Barınağın havadan görüntüleri

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