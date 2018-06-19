Dünyanın en büyük inşaat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen, dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Alınan bilgiye göre, TürkAkım'ın Türkiye'ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra, Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na giden, burada planlı bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilen gemi, Karadeniz'e dönüş için 10 gün önce yola çıktı.

382 metre boyunda, 125 metre genişliğinde ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı gemi, saat 05.30'da Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Saat 07.50'de boğazın en dar yeri Çimenlik Kalesi ile Kilitbahir önlerine gelen "Pioneering Spirit"a, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-1", "Kurtarma-4", "Kurtarma-9" ve "Kurtarma-10" römorkörleriyle Sahil Güvenlik unsunları eşlik etti.

Boğaz, geminin geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle çift yönlü transit geçişlere kapatıldı.

Dev geminin geçişini sahilde vatandaşlar da izledi.