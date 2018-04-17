Dünyanın en büyük Türk bayrağı temalı lale peyzajı Kayseri’ye yapılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 400 metrekarelik alana 160 bin lale ile dünyanın en büyük Türk bayrağı temalı lale peyzajı yapılıyor. Alana ilk lale sandığını koyan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Sayı ve büyüklük itibariyle bir dünya rekoru kıracağız” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük Türk bayrağı temalı lale peyzajının çalışmalarına başladı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören alanında gerçekleştirilen çalışmayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik başlattı. Öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Çelik, bereketli bir gün geçirdiklerini söyleyerek, “Akşama kadar belediyemizde ve şantiyelerimizde çok yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Günün yorgunluğunu atabilmek için vaktimiz ve zamanımız el verdiğince de hemşerilerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bugün çarşıda esnaflarımızı ziyaret ettik, meydan kafedeki dostlarımızla çay içtik ve evimizde yaşlı teyzelerimizi ağırladık. Şimdide yarın yapacağımız etkinliğin ilk çalışmasını yapacağız. Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızla ilgili meydanda bir rekor çalışması yapacağız. Bu bir dünya rekoru. 400 metrekarelik, 160 bin adet kırmızı ve beyaz laleden oluşan bir Türk bayrağı peyzaj çalışması yapacağız” dedi.
Sayı ve büyüklük itibariyle dünya rekoru kıracaklarını kaydeden Çelik, “Prof. Dr. Orhan Kural hocam ve ekibiyle şahitlik yaparak yarın bunu tescil edecekler. Şimdi bunun ilk lale paketini meydana yere koyacağız. Biz bu tip çalışmaları Kayseri’mizin marka değerini artırmak için yapıyoruz. Tüm Türkiye’ye Kayseri’yi her konuda tanıtmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD, Suriye'deki PKK'lıları kime emanet edeceğini buldu
Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!
Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil
Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Tüm dünyaya duyurdular! Kuzey Kore Güney Kore savaşı bitiyor!
Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'
BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!
Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak
İşkencenin böylesi! Eve kapattı, dövdü, üzerine kaynar su döktü! Yetmedi bir de...
Tüm dünya onların peşinde ama onlar Türkiye'de
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada
Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon
Okuyucu Yorumları 0 yorum