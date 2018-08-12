"Dünyanın en büyük turşusu"nu kuracaklar

Turşusu ile ünlü Ankara'nın Çubuk ilçesi bu alanda bir rekor denemesine sahne olacak.
Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, dünyanın en büyük turşusu için rekor denemesinin yapılacağı "13. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali öncesinde Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Acehan, toplantıda yaptığı konuşmada, Ankara'nın önemli bir değeri olan Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'ne başkentteki tüm sivil toplum kuruluşlarının sahip çıkmasını ve destek olmasını istedi.
Festivalde bu yıl farklı bir deneme yapacaklarını anlatan Acehan, Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifinin de destekleriyle, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için çaba göstereceklerini aktardı.
Kurulacak turşu için yurt dışından özel kap siparişi verdiklerini bildiren Acehan, şunları kaydetti:
"Allah nasip ederse 13 Eylül'de herkesi festivalde görmek istiyoruz. Festivalden önce Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için deneme yapacağız. İçerisinde en çok salatalığın bulunduğu dünyanın en büyük turşusunu kuracağız. Bunun için de bir tonluk özel turşuluk bidon siparişi verdik. 28 Ağustos'ta turşunun kurulması için çalışmaya başlayacağız. Turşu olgunlaştıktan sonra da festival açılışında misafirlere ikram edeceğiz."
Festivale her yıl yüzbinlerce insanın geldiğini hatırlatan Acehan, bu yılki coşkunun daha fazla olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.
AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin de düzenlenen toplantının önemine işaret ederek, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların destekleriyle ortak akılla hareket ettiklerini, festivalin de bu fikirle başarıya ulaşacağını vurguladı.
Toplantı, festivalle ilgili fikir alışverişiyle devam etti.
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