"Dünyanın en büyük turşusu"nu kuracaklar

Turşusu ile ünlü Ankara'nın Çubuk ilçesi bu alanda bir rekor denemesine sahne olacak.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, dünyanın en büyük turşusu için rekor denemesinin yapılacağı "13. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali öncesinde Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Acehan, toplantıda yaptığı konuşmada, Ankara'nın önemli bir değeri olan Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'ne başkentteki tüm sivil toplum kuruluşlarının sahip çıkmasını ve destek olmasını istedi.

Festivalde bu yıl farklı bir deneme yapacaklarını anlatan Acehan, Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifinin de destekleriyle, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için çaba göstereceklerini aktardı.

Kurulacak turşu için yurt dışından özel kap siparişi verdiklerini bildiren Acehan, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse 13 Eylül'de herkesi festivalde görmek istiyoruz. Festivalden önce Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için deneme yapacağız. İçerisinde en çok salatalığın bulunduğu dünyanın en büyük turşusunu kuracağız. Bunun için de bir tonluk özel turşuluk bidon siparişi verdik. 28 Ağustos'ta turşunun kurulması için çalışmaya başlayacağız. Turşu olgunlaştıktan sonra da festival açılışında misafirlere ikram edeceğiz."