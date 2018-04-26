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Dünyanın en büyük yelkenlilerinden "EOS" Marmaris'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:22 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük yelkenlilerinden "EOS" Marmaris'te

Cayman Adaları bayraklı 150 milyon dolar değerindeki dünyanın en büyükleri arasında gösterilen lüks yelkenli yat "EOS" Marmaris'e geldi.

Mısır’ın Port Said Limanı’ndan gelerek Marmaris Curise Port Limanı'na bağlanan 93 metre uzunluğundaki gemi, 93 metre uzunluğundaki Bermuda teçhizatlı yelkenleriyle dikkati çekiyor.

Üst bina ve gövdesi alüminyumdan yapılmış olan adı "Şafak vakti Yunan tanrıçası" anlamına gelen "EOS"ta, 21 mürettebat bulunuyor.

Lüks yelkenli, 16 kişilik konuk kapasitesine sahip bulunuyor. "EOS", lüks donanımları ve gücünün yanı sıra ihtişamıyla da ön plana çıkıyor.

Lüks yelkenlinin yakıt ve gıda ikmali yaptığı öğrenildi.

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