Dünyanın en değerli pasaportları sıralamasında Türkiye 49'uncu

İSTANBUL, (DHA)- MEDYA takip kurumu Ajans Press'in dünyanın en değerli pasaportlarının ele alındığı araştırma incelemesine göre 2018 yılında dünyanın en güçlü pasaportu Japonya’nın oldu. Japonların 189 istikamete vizesiz giriş yapabildiği tespit edilirken listede Türkiye 111 ülkeye vizesiz giriş imkanıyla dünyanın en değerli 49'uncu pasaportuna sahip oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, dünyanın en değerli pasaportlarını ele alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Henley Pasaport Endeksi’nin yanı sıra medya yansımalarından derlediği bilgilere göre 2018 yılında dünyanın en güçlü pasaportu Japonya’nın olurken, Japonların 189 istikamete vizesiz giriş yapabildiği tespit edildi. Japonya’yı 188 istikamete vizesiz giriş yapabilme hakkıyla Singapur ve Almanya ikinci olarak, Güney Kore, Finlandiya, Fransa, İtalya, İspanya ve İsveç de üçüncü olarak takip etti. Raporda, Türk pasaportunun 49'uncu sırada yer aldığı görülürken, 111 istikamete vizesiz giriş sağlayabildiği tespit edildi. Öte yandan, dünyanın en değersiz pasaportu ise sadece 30 ülkeye vizesiz giriş imkanı sağlayan Afganistan ve Irak oldu. Bununla birlikte endekste toplam 199 pasaport ve 227 istikametin değerlendirildiği belirlendi.