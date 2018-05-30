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Dünyanın en eski ikinci kayası Hindistan'da çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 18:28 | Son Güncelleme

Kayanın 4 milyar 240 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor

Hindistan'da bulunan 4 milyar 240 milyon yıllık kayanın dünyanın en eski ikinci kayası olduğu bildirildi.

New Straits Times gazetesinin haberine göre, dünyanın en eski ikinci kayası Hindistan'da bulundu.

Hindistan, Çin ve Malezyalı jeologlar tarafından 8 yıl önce Hindistan'ın Odisha eyaletinde keşfedilen ve üzerinde araştırmalar yapılan kayanın 4 milyar 240 milyon yıllık olduğu belirtildi.

Malezyalı Jeolog Rajat Mazumder konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "8 yıldır üzerinde titizlikle yapılan çalışmalar sonucu kayada bulunan materyaller, 4 milyar 240 milyon yıllık olduğuna dair ip uçları verdi. Bu dünyada şimdiye kadar tespit edilen ikinci eski kaya örneğidir. Bu buluşlar bize dünyanın geçmişi ile ilgili bilgiler veriyor." dedi.

Dünyanın en eskisi olarak belirtilen 4 milyar 400 milyon yıllık kaya örneği Avustralya'nın batısındaki Jack Hill'de bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
en eski kaya Hindistan jeolog

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