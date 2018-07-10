Dünyanın en eski biyolojik renklerinin keşfedildiği bildirildi.
Avustralya Ulusal Üniversitesinin (ANU) yaptığı araştırmada, Sahra çölü altında eski çağlardan kalma kayalardan alınan örnekler, pigmentlerini çıkarabilmek amacıyla toz haline getirildi.
Deniz organizmalarının ürettiği klorofilin fosilleşmiş molekülleri olduğu ifade edilen, 1,1 milyar yıllık pigmentlerin açık pembe renge sahip olduğu gözlendi.
Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Science" isimli dergide yayımlanan araştırmada, pigmentlerin renginin konsantre haldeyken kırmızıdan koyu mora değişiklik gösterdiği de ifade edildi.
Japon ve ABD'li bilim adamlarının da yer aldığı araştırma ekibinden Doçent Jochen Brocks, "Yeşil ya da mavi, orijinal rengini koruyan fosilleşmiş dinozor derisi bulduğunuzu hayal edin. Bizimki tam da bu tür bir keşif." ifadesini kullandı.
Kaya tozunun, organik bir çözücüyle pigmentlerine ayrıldığının ANU'da doktora yapan Türk bilim insanı Nur Gueneli tarafından keşfedildiği belirtildi.
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