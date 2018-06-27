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Dünyanın en güçlü elektrikli kargo lokomotifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 12:08 | Son Güncelleme

EKZ Genel Müdürü Nodi: -"İki bölümden oluşan lokomotif 9 bin tona kadar ağırlığı çekebilecek ve 8,8 megavat kapasiteli motoruyla hızı saatte 120 kilometre çıkabilecek" -Alstom Genel Müdür Yardımcısı Pfleger: - "Azerbaycan ve Kazakistan demir yolu şirketleriyle yapılan uzun vadeli ve güvenilir iş birliği ülkeler arasındaki siyasi ve sosyal ilişkileri pekiştirecek"

ASTANA (AA) – Kazakistan'da, Kazak, Rus ve Fransız şirketlerin ortak kurduğu Elektrikli Lokomotif Üretim Fabrikası (EKZ), dünyadaki en güçlü kargo lokomotifinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Kazakistan demir yolu şirketinin, Fransa'nın Alstom ve Rusya'nın Transmashholding şirketiyle ortak kurduğu EKZ fabrikasında düzenlenen tanıtım toplantısına Alstom Genel Müdür Yardımcısı Didier Pfleger, EKZ Genel Müdürü Julien Nodi'nin yanı sıra fabrika çalışanları ve davetliler katıldı.

EKZ Genel Müdürü Nodi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Prima T8 AZ8A tipi kargo lokomotifinin dünyadaki en güçlü lokomotiflerden olduğuna dikkati çekerek, "İki bölümden oluşan lokomotif 9 bin tona kadar ağırlığı çekebilecek ve 8,8 megavat kapasiteli motoruyla hızı saatte 120 kilometre çıkacak." dedi.

Azerbaycan ve Kazakistan demir yolu şirketleriyle yaptıkları lokomotif alım anlaşmaları çerçevesinde bu yıl iki ülkeye 10 civarında elektrikli lokomotif üreteceklerini, gelecek yıl bu rakamı 30'a çıkaracaklarını dile getiren Nodi, Azerbaycan ile yaptıkları 50 lokomotif alım anlaşması bedelinin 288 milyon avro, Kazakistan ile imzaladıkları 295 lokomotif alım anlaşma bedelinin ise 1,3 milyar avro olduğunu aktardı.

Pfleger de Azerbaycan ve Kazakistan'ın bölgesel projelerde lider konumda olduğunu hatırlatarak "Bu nedenle Avrasya’nın kalbi olan Kazakistan’da bir fabrika kurmaya karar verdik. Fabrikanın lokomotif üretiminde ve komşu ülkelere ihraç edilmesinde bölgesel merkez olmasını hedeflerimizden biri olarak değerlendirdik." dedi.

Pfleger ayrıca, Azerbaycan ve Kazakistan demiryolu şirketleriyle yaptıkları uzun vadeli ve güvenilir iş birliğinin ülkeler arasındaki siyasi ve sosyal ilişkileri pekiştireceğini sözlerine ekledi.

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