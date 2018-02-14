Dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk oldu!

Samsun'un Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş (33), geçen Aralık ayında uluslararası bir vakıf tarafından 'Dünyanın en iyi 50 öğretmen' arasına seçilmesinin ardından, ikinci elemeyi de geçerek ilk 10’a girdi. Haberi bugün öğrenen Akkuş, Türkiye’yi finalde temsil edeceği ve dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına seçilen ilk Türk öğretmen olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Samsun'un 22 bin nüfuslu Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulu'nun müdürü olan 11 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, yaptığı projeler ve çalışmalar ile Türkiye'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarından çeşitli ödüller kazanırken, geçen yıl Aralık ayında dünyaca ünlü bir vakfın en iyi öğretmenleri seçtiği yarışmaya başvurdu. Akkuş, Hint asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer aldı. Yapılan değerlendirme ve elemenin ardından vakıf en iyi 10 öğretmeni de belirledi. Vakfın açıkladığı 10 finalist arasında Akkuş da yer aldı. Akkuş, bu başarısı ile dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen oldu.

İnternet aleminin 'çekici' Matematik öğretmeni Haberi bu sabah öğrendiğini söyleyen Nurten Akkuş, “Bill Gates vakfın internet sitesinden yayınladığı video ile 10 finalisti tüm dünyaya aynı anda açıkladı. Ben de öğrendiğimde büyük heyecan yaşadım. Büyük çok büyük bir başarı. Dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen olmak benim için çok büyük bir gurur. Ülkeme bu gurur yaşattığım için çok mutluyum. Şu an 10 finalist var ve 18 Martta ödül töreninde birinci açıklanacak. O gün ülkemizin bayrağı da ilk kez finalistlerin olduğu sahnede yer alacak. Bu da ayrı bir gurur. Bir Türk öğretmen olarak bunu başardığım için ülkeme bu mumluluğu yaşattığım için çok mutluyum. İnşallah, Allah birinci olmayı ve ülkeme bu başarıyı kazandırmayı da bana nasip eder. Eğer 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazanırsam, bu parayı öncelikle tüm dünyada, Suriye’de, Filistin’de savaş mağduru olan, Afrika’da açlıkla ve yoksullukla mücadele eden çocuklar için proje geliştirip, eğitim imkanı bulamayan çocuklar için harcayacağım” dedi. 'BABALARA MASAL ANLATTIRDI'

