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Dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 11:28 | Son Güncelleme

Samsun'un Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş (33), geçen Aralık ayında uluslararası bir vakıf tarafından 'Dünyanın en iyi 50 öğretmen' arasına seçilmesinin ardından, ikinci elemeyi de geçerek ilk 10’a girdi.

Dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk oldu!

Samsun'un Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş (33), geçen Aralık ayında uluslararası bir vakıf tarafından 'Dünyanın en iyi 50 öğretmen' arasına seçilmesinin ardından, ikinci elemeyi de geçerek ilk 10’a girdi. Haberi bugün öğrenen Akkuş, Türkiye’yi finalde temsil edeceği ve dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına seçilen ilk Türk öğretmen olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Samsun'un 22 bin nüfuslu Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulu'nun müdürü olan 11 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, yaptığı projeler ve çalışmalar ile Türkiye'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarından çeşitli ödüller kazanırken, geçen yıl Aralık ayında dünyaca ünlü bir vakfın en iyi öğretmenleri seçtiği yarışmaya başvurdu. Akkuş, Hint asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer aldı. Yapılan değerlendirme ve elemenin ardından vakıf en iyi 10 öğretmeni de belirledi. Vakfın açıkladığı 10 finalist arasında Akkuş da yer aldı. Akkuş, bu başarısı ile dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen oldu.

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Haberi bu sabah öğrendiğini söyleyen Nurten Akkuş, “Bill Gates vakfın internet sitesinden yayınladığı video ile 10 finalisti tüm dünyaya aynı anda açıkladı. Ben de öğrendiğimde büyük heyecan yaşadım. Büyük çok büyük bir başarı. Dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen olmak benim için çok büyük bir gurur. Ülkeme bu gurur yaşattığım için çok mutluyum. Şu an 10 finalist var ve 18 Martta ödül töreninde birinci açıklanacak. O gün ülkemizin bayrağı da ilk kez finalistlerin olduğu sahnede yer alacak. Bu da ayrı bir gurur. Bir Türk öğretmen olarak bunu başardığım için ülkeme bu mumluluğu yaşattığım için çok mutluyum. İnşallah, Allah birinci olmayı ve ülkeme bu başarıyı kazandırmayı da bana nasip eder. Eğer 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazanırsam, bu parayı öncelikle tüm dünyada, Suriye’de, Filistin’de savaş mağduru olan, Afrika’da açlıkla ve yoksullukla mücadele eden çocuklar için proje geliştirip, eğitim imkanı bulamayan çocuklar için harcayacağım” dedi.

'BABALARA MASAL ANLATTIRDI'

Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş, 2009'da okulda 'Baba bana bir masal anlat' projesi başlattı. Şu an 81 öğrenci ve 4 öğretmenin görev yaptığı anaokulunun öğrencilerinin babaları haftanın belirli günlerinde okula gelerek çocuklarının bulunduğu sınıflarda masal anlatmaya başladı. Proje hem öğrenciler, hem de veliler tarafından büyük beğeni topladı. Çocuk ile baba arasındaki iletişimin güçlendirilmesini de sağlayan uygulama kısa sürede ilgi gördü. Akkuş, hazırladığı proje ile Sabancı Vakfı'nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan 'Sıradışı kişilerin olağanüstü öykülerini' anlattığı 'Fark Yaratanlar' programının yedinci sezonunda fark yaratanlar arasında gösterildi. Ayrıca proje bazı üniversitelerde araştırma konusu olarak işlendi. Zaman içerisinde proje, Türkiye genelindeki diğer anaokulu öğretmenlerine de örnek oldu. 8 yıl sonunda bugün 'Baba bana bir masal anlat' projesi Türkiye'deki 45 ilde uygulanmaya başlandı.

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OYUNCAK KUMBARASI ILE KÖY COCUKLARI ICIN OYUNCAK TOPLADI

Akkuş ayrıca, 2014 yılında 'Oyuncak kumbarası' projesi başlattı. Proje kapsamında kumbaralarda toplanan oyuncaklar, ihtiyacı olan köylerdeki anaokullarına gönderildi. Yaklaşık 40 anaokuluna oyuncak ve kırtasiye desteği verildi. Proje kapsamında yaklaşık 5 bin oyuncak toplandı. Projeye Samsun'dan ve Türkiye genelinden birçok kişi ve kurum destek verdi. Veli ve öğrenci iletişimini sağlamak amacıyla, öğretmenler ve eğitim kurumlarının kullanımına ücretsiz olarak sunulan bir sosyal iletişim platformu Classloom tarafından verilen Eğitimde En İyiler Ödülleri'nde Samsun Ayvacık Anaokulu tarafından uygulanan 'Oyuncak Kumbarası' projesi en iyi ikinci sosyal sorumluluk projesi seçildi. Öğrencilerini ilk kez müzikal ile tanıştıran, helikopteri yakından görmelerini sağlayan Akkuş, yaptığı projelerle çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yılın en iyi öğretmeni, yılın en sıradışı yöneticisi gibi ödüller de kazandı.

İLK TÜRK ÖĞRETMEN DE SAMSUN'DAN SEÇİLMİŞTİ

Samsun'un Çarşamba ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kumköy İlkokulu'nun 'müdür yetkili' sınıf öğretmeni Dilek Livaneli, aynı vakıf tarafından 2014 yılında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında gösterilerek bu başarıyı elde eden ilk Türk öğretmen olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Ayvacık Nurten Akkuş

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
başarılarının devamını dileriz göysümüzü kabartı kutlarım
TEBRİKLER VE BAŞARILAR... BU TİP BAŞARILARA MİLLET OLARAK BU GÜNLERDE ÇOK İHTİYACIMIZ VARDI... SAĞ OLUN ÖĞRETMENİM.
Öğretmenimiz, Türkiye'nin eğitim sorununa kendini hasretmiş, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmıştır. İlköğretimdeki sosyal ve psikolojik sorunların aile-öğretmen dayanışmasıyla çok kısa sürede çözülebileceğini göstermiştir. Ayrıca; okul ortamında, yüz yüze verilecek ortak eğitim çalışması modeliyle, çok daha sağlıklı bir eğitimin kapılarını açmıştır. İnanıyorum ki, bu örnek özverili çalışma, ülkemizin eğitim sisteminde katılımcı (aile-öğretmen ortak) eğitim modeline geçişi de sağlayacaktır. Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
Tebrik ederim öğretmenim. Bu karanlık günlerde içimizi aydınlattınız.
Helal olsun ÖĞRETMENİMİZE.Türk Kadının önünde ki engelleri kaldırdığımız zaman bizim kadınlarımız dünyayı yerinden oynatır.
Kızım seni tebrik ediyorum.ALLAHIM sana daha nice başarılar yaşamayı nasip etsin. HZ.RESULULLAH EFENDİMİZ BUYURUYOR'İlim ÇİN de de olsa alınız., 'Beşikten mezara kadar ilim farzdır, Yine rabbimiz CC.buyuruyor'Hiç bilenle bilmeyen bir olurmu, TÜRKİYE'nin İSTİKBALİ sizler gibi İLİM-BİLİM ve FEN-TEKNİKTE başarılı olan evlatlarımızdadır.
Tüm öğretmenlere örnek teşkil etmesini tememni ederim. sadece öğretmen olarak değil millet olarak artık ilim ve bilimde ilerlemeliyiz hergün savaş ve cinayet haberlerinden bıktık. artık büyük türkiyeyi atatürkün hedeflerini ve sayın cumhurbaşkanımız erdoğanın ilerlediği yolda millet olarak tek yürek olmalıyız.
Türk dizilerinin müdavimi değilim ama o değil de dizi oyuncusu bi kıza çok benziyor
tecavüzcü clintondan ödül almak doğru değil.
tebrik ediyorum nurten hanim. cok mutlu olduk . Ulkece cok mutluluk verici. Şartleri zorlamak bu olsa. gerek. özveriniz ve emeginiz icin cok tesekkur ediyorum.
M.E.B. lığı öğretmenlerimize imkan vermeli. demeli ki projeyi sun eğitim için ödeneğin hazır. bakın ne kadar zeki öğrenci ve öğretmenlerimiz var. ne bilim adamları yazarlar çıkacak. öğretmenlerimize sınıflarına materyal almaları için para desteği verilmelidir. sınıflar çıplak 4 duvar. sadece bilgisayar sınıfı ile olmaz. proje sınıfları da olmalı. konferans sınıfları da olmalı. ilkokul öğrencisi için bile konferans sınıfı olmalı. değişiklik iyidir. fikir açar farklı mekanlar.
Heyecan ve gurur verici güzel bir örnek. Kutlarım başarılarının kat be kat devamını dilerim.
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