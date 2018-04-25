Dünyanın en önemli motokrosçuları Afyon'da buluşacak

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- DÜNYADA en fazla izleyici kitlesine sahip motor sporlarından Dünya Motokros Şampiyonası'nın bir ayağı Afyonkarahisar'da düzenlenecek. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, yarışın eylül ayında gerçekleştirileceğini belirterek, "Dünyada 1,5 milyara yakın insana Afyonkarahisarımızda düzenlenecek yarışlar canlı ulaşacak. Dünya, Afyonkarahisar'da buluşacak" dedi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen ve dünya genelinde en fazla izleyici kitlesine sahip motor sporlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın bir ayağı Afyonkarahisar'da yapılacak. 4 Mart'ta Arjantin etabıyla başlayan şampiyonanın 18'inci etabını Afyonkarahisar oluşturacak. Sırasıyla Arjantin, Hollanda, İspanya, İtalya, Portekiz, Rusya, Litvanya, Almanya, Büyük Britanya, Fransa, İtalya, Endonezya (2 etap), Çekya, Belçika, İsviçre, Bulgaristan, Türkiye, Hollanda ve İtalya etaplarının yapılacağı şampiyonanın Afyonkarahisar ayağı 1-2 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Dünyada birçok ülkede canlı yayınlanacak yarış için Afyonkarahisar'a binlerce motor sporları tutkunu ve yarışseverin gelmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE İLK

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Parti'li Burhanettin Çoban, Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "2016 yılında 'Dünya Afyonkarahisar'da buluşuyor' sloganıyla Türkiye'nin en büyük motokros pistini 168 bin metrekare alana yapmıştık. 2016 ve 2017'de birtakım yarışmalar Afyonkarahisar'da yapıldı. Bu yarışmalar Dünya Motosiklet Federasyonu'nun dikkatini çekti. Kendileri teknik bir heyetle ilimize gelerek incelemelerde bulundu. Gerek motokros yarış pistini, gerek otellerin, gerekse hastanelerin ve şehir imkanlarının dünya şampiyonasına uygun olduğunu bizzat görüp, bunu raporladılar ve 2018- 2019 Dünya Motokros Şampiyonası'nın bir ayağını Afyonkarahisar'a verdiler. İnşallah 1-2 Eylül 2018 tarihinde dünyadan gelecek sporcularımızla Afyonkarahisar'da ve Türkiye'de ilk defa bir motokros dünya şampiyonasını gerçekleştireceğiz" dedi.

'KİMSENİN ÜZGÜN AYRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Dünya Motokros Şampiyonası'na kendisinin ve ekibinin hazır olduğunu kaydeden Çoban, "Allah'ın izniyle gerek tesis olarak, gerek altyapı, gerek diğer tüm ihtiyaç kalemleri olarak gelen yetkilileri, hakemleri, özellikle sporcuları ve basın yayın kuruluşlarının asla ve asla buradan üzgün ayrılmasına izin vermeyeceğiz. Bilakis 'Türkiye ve Afyonkarahisar bu işi en güzel şekilde başardı' mesajını buradan tüm dünyaya vereceğiz" diye konuştu.

'DÜNYA AFYONKARAHİSAR'I KONUŞACAK'

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 140 ülkede canlı yayınlanacağını aktaran Başkan Çoban, şöyle konuştu:

"Dünyada 1,5 milyara yakın insana, Afyonkarahisarımızda düzenlenecek yarışlar canlı ulaştırılacak. Dünya, Afyonkarahisar'da buluşacak. Biz de bu vesileyle hem Afyonkarahisarımızı, hem de güzel ülkemiz Türkiye'yi en güzel şekilde dünyada tanıtmış olacağız. Dünya sporuna katkıda bulunmuş olacağız."