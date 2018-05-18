Dünyanın en pahalı kiralık yatlarından Moonlight-2, Bodrum'da

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'a bugün öğle saatlerinde demirleyen 91 metre uzunluğundaki, kirası dünyanın en pahalı motoryatlarından 'Moonlight 2', bir Rus iş adamının eşinin doğum günü kutlaması için Bodrum'a getirildi. Ultra lüks yat, ilgi odağı oldu.

Liveras Yatçılık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Yunanistan asıllı İngiliz iş adamı Andreas Levaras'ın 110 milyon euroya yaptırdığı ancak 2008 yılında Mumbai'de bir otele gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından bir charter şirketine satılan 91 metre uzunluğundaki Malta bayraklı Moonlight -2 isimli ultra lüks motoryat, bugün öğle saatlerinde Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ne geldi. Önce Yalıkavak Koyu'na ardından Yalıkavak Marina'ya demirleyen çelik gövdeli yat, üzerindeki helikopter, yüzme havuzları, saunası, mini denizaltısı, su sporları merkezi, fitness salonu, özel uydu alıcıları ile donatılmış koruma sistemi ve 28 personeli ile ilgi odağı oldu. Yatın etrafında üç botun koruma yaptığı, yata yaklaşmaya çalışan teknelerdeki meraklıların uyarılarak uzaklaştırıldığı görüldü.