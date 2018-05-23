"Dünyanın En Ünlü 100 Sporcusu Listesi" açıklandı

ABD'nin en büyük spor yayın organı ESPN, "Dünyanın En Ünlü 100 Sporcusu Listesi"ni açıkladı.

ESPN'den yapılan açıklamada, Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun listenin zirvesinde yer aldığı bildirildi.

Bu yıl üçüncü kez açıklanan listede, sosyal medyada 121,7 milyon takipçisi bulunan Ronaldo'nun bu alanda da dünyadaki sporcular arasında ilk sırada geldiği belirtildi.

Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 120 gol kaydederek bu alanda da zirvede olan 33 yaşındaki futbolcunun sponsorluk anlaşmalarının değerinin ise 40 milyon doları bulduğu vurgulandı.

Listenin ikinci sırası, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ın ABD'li yıldız oyuncusu LeBron James'in oldu.

Açıklamada, sosyal medyada 40,8 milyon takipçisi bulunan 33 yaşındaki James'in NBA'in en iyi oyuncusu olduğuna vurgu yapıldı.

Ayrıca James, 55 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmalarıyla bu alanda dünyadaki sporcular arasında ilk sırada geldi.

"Dünyanın En Ünlü 100 Sporcusu Listesi"nde üçüncü sıraya ise Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi yerleşti.

Açıklamada, sosyal medyada 88,1 milyon takipçisi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun sponsorluk anlaşmalarının değerinin 25 milyon dolar olduğu kaydedildi.

