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Dünyanın "en uzun genç kızı" oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:13 | Son Güncelleme

Karabük'te, 213 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, vatandaşlık görevini yerine getirdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2014 yılında 213 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

Annesi ve babasıyla Altın Safran İlkokulu'na gelerek 1047 numaralı sandıkta oyunu kullanan Gelgi, gazetecilere yaptığı açıklamada, üçüncü kez oy kullandığını söyledi.

İlk oyunu 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerde kullandığını ifade eden Gelgi, son yıllarda zor süreçlerden geçildiğini, en kısa sürede bu sürecin atlatılacağını dile getirdi.

Bütün vatandaşların aynı hassasiyetle davrandığına inandığını aktaran Gelgi, seyyar sandık uygulamasının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Ben buraya gelebildiğim ve oyumu kullandığım için mutluyum. Zaten ailemin yardımıyla sık sık evden çıkıyorum. Buraya gelmek de benim için çok zorlu bir süreç değil. O yüzden seyyar sandık uygulamasını daha ihtiyacı olan vatandaşlarımız kullanırlar."

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