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Dünyanın en uzun kızı oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 16:45 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 4 yıl önce 2 metre 13,5 santim boyuyla dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu kızı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, oyunu kullandı.

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 4 yıl önce 2 metre 13,5 santim boyuyla dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu kızı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, oyunu kullandı. Doğuştan 'Weaver Sendromu' rahatsızlığı nedeniyle boyu hızla uzayan ve 4 yıl önce 17 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, annesi emekli laboratuvar teknisyeni Safiye ve babası biyokimya uzmanı Haydar Gelgi tarafından minibüsle oy kullanacağı Altın Safran İlkokulu'na getirildi. Yürüteç desteği olmadan ayağa kalkamayan Rümeysa Gelgi'yi babası tekerlekli sandalye ile zemin kattaki sınıfa götürdü. Rümeysa Gelgi, babasının yardımıyla 1047 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Rümeysa Gelgi kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri ise kırmadı. Rümeysa Gelgi, "Son yıllarda oldukça zorlu bir süreçten geçiyoruz. Dilerim en kısa sürede bu süreci atlatırız. Umut ediyorum tüm vatandaşlarımızda aynı hassasiyeti gösterir ve ülkemizin kaderini belirlemede aktif rol oynarlar" dedi.

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