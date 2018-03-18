"The New York Times" gazetesinin bugün ilk sayfasında yayımlanan "Aşevinde önce Almanlar" başlıklı bir haberini aktaran Avcı, "600 bin nüfuslu Essen şehrinde çoğunluğu Suriyeli mültecilerden oluşan 11 bin mülteci var. Burada aşevi açmışlar ancak yaşlı Almanlar 'Niye biz onlarla sıraya giriyoruz' diye ayaklanmışlar. 'Önce biz, kalırsa sonra onlara' demişler ama onlara kalmamış. Suriyeli bir anne iki kız çocuğuyla orada, baba yok, kadın bir buçuk saat kuyrukta bekliyor, sıra ona geldiği zaman 'Sana yok, önce Almanlara' deniliyor." şeklinde konuştu.

Avcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Alman komşularınızla konuştuğunuzda onlara anlatın ki bizim Kilis diye bir vilayetimiz var. Yaklaşık 140 bin nüfuslu bir yer olan Kilis'te 140 binden fazla Suriyeli var. Yani Essen'in Kilis'e benzeyebilmesi için, Kilis'le sosyal yardım konusunda, insanlıkta yarışabilmesi için aynı bizim baktığımız gibi, 600 bin Suriyeliyi bağırlarına basmaları lazım. Biz çok şükür üç buçuk milyon Suriyeli kardeşimize bağrımızı açtık. Sosyal yardım konusunda, insan hakları konusunda, insana yardım konusunda biz şu anda milli gelirimiz itibarıyla dünyanın en yardımsever milletiyiz, en yardımsever devletiyiz."

- "Askeri sahada kazanılan başarılar gelip geçicidir"

Anadolu'yu Türkleştiren, İslamlaştıran, vatan kılan 4 büyük veli olduğunu kaydeden Avcı, şunları söyledi:

"Biz genellikle Türk tarihini anlatırken doğal olarak kahramanlarımızla iftihar ederiz. Kahramanlarımızın çoğunu da savaş meydanlarında zaferler kazanan padişahlarımız, kumandanlarımız, önderlerimiz, askerlerimiz, paşalarımız teşkil eder. Doğrudur, Türk tarihinin en çok iftihar edilecek sayfalarında bunlar vardır ama Türk tarihi sadece savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferlerden ibaret değildir. Eğer bu toprakları vatan kılan, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana, Hacı Bayram Hazretleri, Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri gibi dört büyük veli olmasaydı kazanılan askeri başarılar gelip geçici olurdu. Savaşı kazanırsınız ancak o topraklara kök salmanız için, sahip olmanız ve vatan yapabilmeniz için ilimde, sanatta, kültürde, muaşerette yani gündelik hayatta sizin damganızı o toprağa vurmanız gerekir."

Askeri sahada kazanılan başarıların gelip geçici olduğunu vurgulayan Avcı, "Sizin esnafınız, sizin sanatkarınız, sizin aliminiz, sizin dervişleriniz, sizin arifleriniz o topraklara hakim olmadıysa askeri zafer havada kalır. Oysa Türk tarihinin askeri kahramanları kadar işte bu her alanda dünyanın en güzel örneklerini veren geçmişimiz ve ecdadımız sayesinde bu topraklar vatan olmuştur." ifadelerini kullandı.