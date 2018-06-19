Dünyanın en yaşlı orangutanı öldü

Dünyanın bilinen en yaşlı orangutanı Puan, 62 yaşında öldü.
BBC'nin haberinde, 1968'den bu yana Avustralya'daki Perth Hayvanat Bahçesi'nde kalan ve dünyanın bilinen en yaşlı Sumatra orangutanı Puan'ın, yaşla ilgili komplikasyonlar nedeniyle uyutulduğu belirtildi.
11 yavrusu ve yavrularından da 54 torunu olan Puan, hayvanat bahçesinin "büyük yaşlı teyzesi" olarak anılıyordu.
Puan, 2016'da "dünyanın en yaşlı orangutanı" olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmişti.
Dünya Doğayı Koruma Vakfına göre, dünyada yaklaşık 14 bin 600 Sumatra orangutanı bulunuyor.
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