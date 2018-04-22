Dünyanın farklı coğrafyalarından Trabzon’a gelen göçmen öğrenciler 23 Nisan’ı kutladı

Dünyanın farklı coğrafyalarından Trabzon’a gelerek burada eğitimlerini sürdüren sığınmacı ve göçmen öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını düzenlenen etkinlikle kutladı.
Afganistan başta olmak üzere, Suriye, Irak gibi ülkelerden Trabzon’a gelerek burada sığınmacı ve göçmen durumunda bulunan öğrenciler, Zağros Vadisi’nde hem kendi kültürlerini tanıttı hem de bölgenin yöresel folklor oyunlarını sergiledi.
Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Gül, düzenlenen etkinlikte farklı ülkelerin öğrencilerinin bir araya geldiğini belirterek, “23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramını Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği olarak Trabzon Valiliğimiz, Göç İdaresi, Belediyemizin katkılarıyla aralarında Karadeniz Teknik Üniversitesinde okuyan öğrencilerin de katılımıyla bu organizasyonu düzenledik. Afgan öğrenciler başta olmak üzere İran, Suriye, Irak, Yemen ve Afrika ülkelerinden gelen kardeşlerimiz buradalar. Öğrenciler kendi ülkelerinin kültürlerini yansıtırken hem de yörenin folklor oyunlarını sergilediler” dedi.
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