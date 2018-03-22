KÖLN (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Avrupa'da son dönemlerde artan cami saldırılarına dikkati çekerek, "Hangi din, hangi mezhep, hani inanç grubu olursa olsun ibadethanelere saldırılmaz. Burada bizi asıl üzen şu, yapılan 37 saldırının hiç birinin faili bulunmadı." dedi.

Malkoç, temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Saldırıların yoğunlaştığı Almanya'da yılbaşından bu yana 37'den fazla camiye çeşitli şekillerde saldırı yapıldığına işaret eden Şeref Malkoç, şunları söyledi:

"Dünyanın hiçbir yerinde ibadethanelere saldırılmaz. İbadethanelere saldırı karşısında toplumun bütün fertleri ayağa kalkar. Hangi din, hangi mezhep, hani inanç grubu olursa olsun ibadethanelere saldırılmaz. Burada bizi asıl üzen şu, yapılan 37 saldırının hiç birinin faili bulunmadı. Bu normal bir olay değil. Burada Almanya'daki görevlilere, İçişleri Bakanlığına önemli sorumluluklar düşüyor. Bunların faillerinin bulunmaması sıradan bir olay değildir, devletin ciddiyetini zedeleyen bir olaydır. Bunların faillerinin bulunmaması, bundan sonra da mabetlere yapılan saldırıların önünü açmaktadır. O açıdan Almanya'daki yetkililer, asayişi teşkil etmekten sorumlu kamu görevlileri ve siyasetçilerin daha ciddi tavırlar içinde olması gerekiyor."