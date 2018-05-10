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Dünyanın ilk kadın temalı AVM'si olan Zeruj Port'un açılışında dikkat çeken görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 22:14 | Son Güncelleme

Dünyanın ilk kadın temalı AVM'si olduğu belirtilen Zeruj Port Zeytinburnu'nda açıldı. Açılış törenindeki kurdela kesme töreninde sadece bir kadın katılımcının olması ise AVM'den daha çok konuşuldu.

İstanbul Zeytinburnu'ndaki "kadın" temalı AVM törenle açıldı.

Açılışta konuşan AVM'nin yönetim kurulu başkanı Zehra Özkaymaz, "Bizlere inanıp, güvenip, 5 yıldır evlerinde küçük çapta üretim yaparak başladıkları bu yola çıkan kadın girişimciler olan sevgili arkadaşlarıma ve mağaza sahiplerine teşekkür ediyorum" dedi. AVM'nin Orta Doğu'nun göz bebeği olacağını belirten Özkaymaz, " Sosyal medyada bazı söylemler çıktı ' içeriye erkekler giremiyor mu acaba' diye. Hayır içeriye herkes davetli. Çoluk çocuk ailece keyifle vakit geçirebileceğiniz bir ortam kurguladık" diye konuştu.

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Açılış konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve kurdele kesildi. Açılışa gelenler daha sonra kadın mağazalarını içeren AVM'yi gezdi. Muhafazakar kadın modasını yansıtacağı kaydedilen AVM'de 126 mağaza yer alıyor.

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AVM Zeruj Port açılış kadın temalı AVM

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dünyanın ilk kdın temalı AVM si :). kurdele kesenlere bakarmısın bir tane teyze dışında kadın yok :) o gariban teyzemde arkadan güç bela kolunu uzatabilmiş. ülkemi seviyorum. :). bu zeka ve zihniyetinizle ülkemizi yarınlara taşıyın aslanlarım benim. :)
Ülkenin tek eksiği buydu ‘ Başka derdi yok çok şükür
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