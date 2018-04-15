Dünyanın ilk kadın teşkilatı Kayseri’de kuruldu

Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Ahilik teşkilatının kadın kolu olarak bilinen Bacıyan-ı Rum’un dünyada varlığı bilinen ilk kadın teşkilatlanması olduğunu söyledi.

13’üncü yüzyılda Anadolu’da Selçuklu egemenliği döneminde Kayseri’de kurulan Bacıyan-ı Rum’un, Batılı araştırmacılar tarafından da dünyadaki ilk kadın teşkilatı olarak tanımlandığını belirten Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümünden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Yuvalı, “Teşkilatın kurucusu Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran’ın hocası Evhadüddîn Kirmânî’dir. Kirmânî bir Yesevî yol evladıdır. Ahi Evran, Evhadüddîn Kirmânî’nin kızı Fatma Hanım’dan dolayı aynı zamanda damadıdır. Bu evlilik, Ahiliğin kadın hareketi kolu kurucusu Fatma Hanım’ı ön plana çıkarmıştır. Ahilik dergâhının mensuplarının eşleri, dergâhın her türlü hizmetindedir” dedi. Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesinde önemli rol oynadılar

Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesinde önemli rolleri olan Bacıyan-ı Rum kadınlarının, konuk hizmetleri, dikiş nakış gibi işlerin yanı sıra sufi geleneği yayma ve savaş becerileriyle de Batılı araştırmacıları şaşırttığını dile getiren Prof. Dr. Yuvalı, “Bacıyanı Rum teşkilatının ilk görevi Ahilerin konuklarının ağırlanması. İkincisi oranın ihtiyacı olan her türlü örgü, dokuma, keçe yapımı gibi el işlerini hazırlamak. Üçüncüsü de askeri ve siyasi faaliyetleri. O günün şartlarında kılıç kullanmayı, ok atmayı, ata binmeyi bir erkekten farksız yaparlardı. Bu özelliklerinden dolayı Bacıyan-ı Rum teşkilatı Anadolu’nun İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde önemli hizmetlerde bulunmuştur” diye konuştu.

Moğollarla bizzat savaştılar

Alaaddin Keykubat’ın 1237 yılında yediği bir av etinden dolayı zehirlenip ölmesinin ardından, yrine geçen oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde başlayan Moğol işgalinde de bizzat savaştıklarını kaydeden Prof. Dr. Yuvalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anadolu’daki Moğol işgali Kayseri’de başladı, Batı’ya doğru yayıldı ancak Ankara’dan daha öteye geçemedi. Türkmenlerle birlikte Ahiler ve Anadolu Bacıları Denizli’de kaldıktan sonra Ahi Evran ve Fatma Bacı Konya’ya geldiler. Konya’da da aradıklarını bulamadılar. Burada kendilerini yabancı hissettiler, dışlandılar. O nedenle Kırşehir’e geldiler.” Osmanlı’da Yükselme Dönemiyle birlikte izleri silindi

Diğer teşkilatlarda olduğu gibi, Bacıyan-ı Rum teşkilatının da Osmanlı Devletinin Yükselme Döneminde bozulmaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Yuvalı, “Osmanlı Devletinin kuruluş ve yükseliş döneminde Ahilik teşkilatı ile beraber Bacıyan-ı Rum teşkilatı varlığını sürdürdü. Ama fonksiyonları Ahilik hizmetiyle sınırlı kaldı. Konuk ağırladılar, el sanatlarını icra ettiler ve tasavvufi bilgilerini aktardılar. Ama Osmanlı Devletinin Yükselme Dönemi ile beraber, bütün müesseselerde görülen bozulma Ahilik ve buna bağlı Bacıyan-ı Rum’da da görüldü. Daha sonra da özelliğini kaybetti ve toplum hayatından silindi” ifadelerini kullandı.