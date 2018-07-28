Dünyanın kaderini değiştiren savaş 104 yıl önce Saraybosna'da başladı

VİYANA (AA) - AŞKIN KIYAĞAN - Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand’ın bugünkü Bosna Hersek’in Saraybosna kentine yaptığı ziyarette Sırp milliyetçi Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi, 20. yüzyılın en büyük felaketlerinden biri kabul edilen 1. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden oldu.

Osmanlı’dan 1878 Berlin Kongresi ile ayrılarak bağımsızlıklarını kazanan Sırplar, güney Balkanlar'da Karadağ ve Bosna Hersek’in de içinde yer aldığı Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı kurma emelini güdüyordu.

Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki son unsuru Bosna Hersek'i 1909'da ilhak eden Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Sırp Krallığı arasındaki ilişkiler gerildi.

Güney Balkan ülkelerinde yasa dışı faaliyetler yürüten Sırp milliyetçisi "Siyah el" adlı oluşum, Bosna Hersek'in Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan kopartılarak, büyük Sırbistan'ın kurulmasını savunuyordu.

- Ferdinand suikasti

Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph I. tarafından bütün silahlı kuvvetlerin denetiminden sorumlu müfettiş olarak görevlendirilen Ferdinand, 27 Haziran 1914'te imparatorluğun Bosna'daki birliklerini denetlemek üzere bu ülkeye gitti.