"Dünyanın neresine gitseniz Anadolu Ajansı'nı bulursunuz"

İSTANBUL (AA) - Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, AA çalışanlarının insan yanı ağır basan, haberi her ayrıntısıyla, doğru üzerine kuran kişiler olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı, adını Anadolu'dan alır, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurur ama bence daha önemlisi, çağdaş bir anlayışla yoluna devam ederken, geleneklerinden uzaklaşmamasıdır. Dünyanın neresine gitseniz, karşınızda bir Anadolu Ajansı temsilcisi, AA muhabiri bulursunuz." dedi.

Uğurlu, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın Kurtuluş Savaşı'nın en sıkıntılı günlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından 17 gün önce kurulan bir haber ajansı olduğunu söyledi.

Anadolu'yu kurtarmak için çekilen sıkıntıların AA tarafından paylaşıldığına işaret eden Uğurlu, Cumhuriyetin ilkeleri ve yenilenen Anadolu'nun hikayesinin AA tarafından gür bir sesle dünyaya duyurulduğunu dile getirdi.

Uğurlu, AA'nın başarı hikayesinin Türkiye'nin en yoksul günlerinde başladığını belirterek, bu hikayenin 20. yüzyılı tamamlayıp 21. yüzyılda da sürdüğünü ifade etti.