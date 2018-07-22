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'Dünyanın ortası'na ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 11:01 | Son Güncelleme

KONYA'nın  Akşehir ilçesinde  güldürü ve mizah ustası Nasreddin Hoca'nın türbesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, türbe önündeki 'Dünyanın ortası burasıdır' yazılı levhaya ayak basıp fotoğraf çektiriyor.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde güldürü ve mizah ustası Nasreddin Hoca'nın türbesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, türbe önündeki 'Dünyanın ortası burasıdır' yazılı levhaya ayak basıp fotoğraf çektiriyor. Ziyaretçiler, Nasreddin Hoca'nın 'Dünyanın ortası' fıkrasını da bu şekilde canlandırmış oluyor.

Nasreddin Hoca, söylemlerini mizahla aksettirdiği hikaye ve fıkralarla tanınır. 'Ya tutarsa' dediği Akşehir Gölü'ne maya çalma fıkrasıyla umut aşılayan, fıkra ve hikayeleriyle güldürürken, düşündüren mizah ustası, bir fıkrasında kendisine dünyanın ortası neresi diye sorulduğunda; bir kaç adım atıp, bastonunu yere saplayıp 'Dünyanın ortası burasıdır' diyerek tüm insanlığı şaşırtmıştır. Türbesinin önüne de o fıkradan esinlenerek konan 'Dünyanın ortası burasıdır' yazılı levhaya ayak basan yerli ve yabancı turistler, hocanın bu fıkrasını da canlandırmış oluyor.

DÖNEMİN AKİL İNSANI
Türbe önündeki levhanın ziyaretçiler tarafından ilgi çektiğini belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, şunları söyledi:
''Fıkraya göre Nasreddin Hocamız, 'Dünyanın ortası Akşehir'dir' diyor. Çevresindeki insanlar nasıl biliyorsunuz bunu der gibi bakışınca, Nasreddin Hoca, 'İnanmıyorsanız ölçünüz' diyor. Türbesinin önündeki 'Dünyanın ortası burasıdır' yazılı levhada bu fıkradan esinlenerek yapılmıştır. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hocamız o dönemde önemli bir akil insan gibi, halk önünde rol oynamış. Bugün de biz torunları olarak, Nasreddin Hocamızın fıkralarını hayata geçirmek, eğitimde kullanmak adına birçok çalışmalar yapıyoruz.''

FIKRALARI CANLANDIRILARAK YARIŞMALAR DÜZENLENİYOR
Nasreddin Hoca'yı gelecek nesile aktarmak için onur fıkralarıyla ilgili canlandırma yarışmaları düzenlediklerini hatırlatan Akkaya, "Nasreddin Hoca, İslam alimliği yapmış, zaman zaman bölge kadılığı yapmış bir halk bilgesi, bir düşünürdür. O dönemdeki toplumda gördüğü eksikleri böyle ince bir latife sanatını kullanarak insanları uyarmıştır. İncitmeden, latifeyle onları doğru yola yönlendirmeye gayret etmiş. Biz de hocamızın bu latife sanatını ve felsefesini gelecek nesillere, gerek türbe önündeki bu levhayla, gerekse gülmece parkındaki Nasrettin Hoca'nın fıkralarından esinlenerek yapılan heykelleriyle ve düzenlediğimiz fıkra canlandırma yarışmalarıyla aktarmaya çalışıyoruz. Fıkra canlandırma yarışmasını Türkiye finalini, ekim ayında Akşehir'imiz de gerçekleştireceğiz. Fıkra canlandırma yarışmamızı 81 ilimizde gerçekleştiriyoruz. Bölge ve il birincileri Ekim ayında Akşehir'de 24-26 Ekim'de seçmeler oluyor. Bunu inşallah gelecekte uluslararası boyuta taşıyabiliriz."

'DÜNYANIN ORTASI BURADISIDIR' FIKRASI
​Çevreden bir grup, Nasreddin Hoca’yı çevirip ’Hocam, dünyanın ortası neresi?’ diye sormuş. Hoca, 5-10 adım ilerlemiş, bastonunu yere saplamış ve ’Dünyanın ortası burasıdır’ demiş. Şaşıran kişiler, ’Nasıl olur Hocam?’ demişler. Hoca da ’İnanmazsanız ölçün’ diye yanıt vermiş.

Görüntü Dökümü
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- Nasreddin Hoca'nın türbesinden havadan görüntü
- Belediye başkanı röp.
- Türbeden ve ziyaretçilerden detay
- Ziyaretçilerin 'Dünyanın Ortası Burasıdır' levhasına basması
- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA (DHA)

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