'Dünyanın ortası'na ziyaretçi akını

KONYA'nın Akşehir ilçesinde güldürü ve mizah ustası Nasreddin Hoca'nın türbesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, türbe önündeki 'Dünyanın ortası burasıdır' yazılı levhaya ayak basıp fotoğraf çektiriyor. Ziyaretçiler, Nasreddin Hoca'nın 'Dünyanın ortası' fıkrasını da bu şekilde canlandırmış oluyor.

Nasreddin Hoca, söylemlerini mizahla aksettirdiği hikaye ve fıkralarla tanınır. 'Ya tutarsa' dediği Akşehir Gölü'ne maya çalma fıkrasıyla umut aşılayan, fıkra ve hikayeleriyle güldürürken, düşündüren mizah ustası, bir fıkrasında kendisine dünyanın ortası neresi diye sorulduğunda; bir kaç adım atıp, bastonunu yere saplayıp 'Dünyanın ortası burasıdır' diyerek tüm insanlığı şaşırtmıştır. Türbesinin önüne de o fıkradan esinlenerek konan 'Dünyanın ortası burasıdır' yazılı levhaya ayak basan yerli ve yabancı turistler, hocanın bu fıkrasını da canlandırmış oluyor.

DÖNEMİN AKİL İNSANI

Türbe önündeki levhanın ziyaretçiler tarafından ilgi çektiğini belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, şunları söyledi:

''Fıkraya göre Nasreddin Hocamız, 'Dünyanın ortası Akşehir'dir' diyor. Çevresindeki insanlar nasıl biliyorsunuz bunu der gibi bakışınca, Nasreddin Hoca, 'İnanmıyorsanız ölçünüz' diyor. Türbesinin önündeki 'Dünyanın ortası burasıdır' yazılı levhada bu fıkradan esinlenerek yapılmıştır. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hocamız o dönemde önemli bir akil insan gibi, halk önünde rol oynamış. Bugün de biz torunları olarak, Nasreddin Hocamızın fıkralarını hayata geçirmek, eğitimde kullanmak adına birçok çalışmalar yapıyoruz.''