Dünya’nın renkleri Troya’da buluşuyor

2018 Troya Yılı kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda dünyanın dört bir yanından ve Türkiye’den yüzlerce çocuk Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali’nde Çanakkale’de buluşuyor.

Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin 20.yıldönümü ve Avrupa’da Kültür Mirası Yılı ilan edilmesi nedeniyle 2018, Troya Yılı ilan edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı önderliğinde dünyanın en fazla bilinen kültürel miraslarından olan Troya’nın, Anadolu’nun kadim bir değeri olarak dünyaya tanıtılması için uluslararası ölçekte bir kültür ve turizm hamlesi başlatıldı. Türkiye ve Çanakkale; uluslararası işbirlikleri ve kültür, sanat, bilim ve spor etkinlikleri ile dünyanın buluştuğu bir merkez olacak.

Uluslararası Troya Çocuk Halk Oyunları Festivali; Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Folklör Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü (ÇAFAD) ortaklığında 20-24 Nisan tarihleri arasında 19 ülkeden 20 misafir ekibin halk dansları öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek.

Azerbaycan, Makedonya, Ukrayna, Arnavutluk, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Kırgızistan ve Nepal başta olmak üzere Ortadoğu, Balkanlar ve Avrupa’dan 20 yabancı, Türkiye’nin farklı illerinden 10 grup yüzlerce çocuk yerel halk danslarını 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında Çanakkale’de sergileyecek.

2018 Troya Yılı’nda Çanakkale’de düzenlenecek olan festival büyük kortej yürüyüşü ile başlayacak. Açık ve kapalı alanlarda 3 gün boyunca sürecek festivalde 878 çocuk yerel halk danslarını Çanakkale’de sergileyecek.

Festival hakkında bilgi veren ÇAFAD Başkanı Selim Yazan, "1.Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivalimiz 20-24 Nisan tarihleri arasında 20 ülkenin ve Türkiye’den 10 şehrin katılımıyla gerçekleştirilecek. Yaklaşık 980 öğrencinin bizzat aktif görev alacağı bir uluslararası festival olacak. Bu yıl ilkini gerçekleştiriyoruz. Geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz bir festival olacak. Festivalin sloganı “Dünyanın Renkleri Troya’da Işıldıyor” olarak belirlendi. 2018 Troya Yılının finalinde böyle güzel bir festival yapalım istedik. Kuzeyden güneye kadar Rusya’dan, Asya’ya kadar, Nepal’den Kırgızistan’a kadar birçok ülke festivale katılacak. Festivale 21 Nisan’da kortejle başlayacağız. Çanakkale’ye gelen dünya çocuklarını ilk önce Gelibolu Tarihi Yarımadası’na götüreceğiz. Gezdireceğiz. Daha sonra festival kortejimiz olacak. Festival kortejinden sonra 22’sinde aynı etkinliğimizi ilçelerde, Biga, Çan, Lapseki ve Ezine ilçelerinde gerçekleştireceğiz. Oraya gidecek olan ekiplerimizle 23 Nisan coşkusunu o ilçelerdeki çocuklarla birlikte yaşatacağız. Aynı gün 17 Burda AVM’de de çocuklarımız sahneye çıkacaklar. Aynı günün sabahı Troya Antik Kentini çocuklara gezdireceğiz. Toplamda 1000 kişi olacak. 23 Nisan’da da resmi törenin ardından Troya’nın halk kültürü ve halk oyunlarına olan yansımaları ile ilgili uluslararası bir panel düzenleyeceğiz. Ukrayna, Moldova, Bulgaristan ve Gürcistan’dan halk bilmişlerinin katıldığı, Türkiye’den de Ege Üniversitesi’nden, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden ve Ankara Gazi Üniversitesi’nden ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden Uluslararası Panelistlerin katıldığı bir panelimiz olacak. Akşam da İskele Meydanı’nda bu ülkelerin tamamının katılımıyla gerçekleşecek bir gala gecemiz var. Bu anlamda Çanakkale’de çok ciddi ve büyük bir festival yapılacağını söyleyebiliriz. Bugüne kadar Çanakkale’ye gelen en önemli, en yüksek katılımlı gruplardan olacak. Festivali geleneksel hale getirerek devam ettirmeyi düşünüyoruz. Festivalimize Çanakkale Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katkı sunmaktadır. Turizme de büyük bir faydası olacaktır. Yaklaşık 950 kişinin 150’si Çan’da konaklama yapacak. Hem Çan ilçesine bir katkı olacak hem de geri kalan 750-800 kişi 4 gün boyunca Çanakkale’de konaklayacak. Turizme, esnafımıza hem de Çanakkalelilere ciddi anlamda katkı sunacağını düşünüyoruz. Bu anlamda festivalimize destek olan Sayın Valimiz Orhan Tavlı’ya teşekkür ediyoruz” dedi.

2018 Troya Yılı Boyunca; Troya Kültür Rotası, Troya Araştırmaları Sempozyumu, Homeros Okumaları, Truva Kardeleni ve Truva Bitkileri Çalıştayı, Yelken Yarışması, Troya Atı Kısa Film Festivali, Ralli ve Motor Yarışları, Resim ve Fotoğraf Sergileri, Müzik Dinletileri başta olmak üzere uluslar arası ölçekli birçok kültür, sanat, edebiyat, bilim ve spor etkinlikleri gerçekleştirilecek. Herkesi kucaklayacak bu etkinlikler ile dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin Çanakkale’de buluşması sağlanacak.