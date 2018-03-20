HABER

Dünyanın son beyaz erkek gergedanı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

Dünyanın son beyaz erkek gergedanı 45 yaşında hayatını kaybetti.Kenya’da bulunan vahşi hayatı koruma vakfı Ol Pejeta, Sudan isimli beyaz gergedanın yaşının getirdiği problemlerden dolayı dün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünyanın son beyaz erkek gergedanı hayatını kaybetti

Dünyanın son beyaz erkek gergedanı 45 yaşında hayatını kaybetti.
Kenya’da bulunan vahşi hayatı koruma vakfı Ol Pejeta, Sudan isimli beyaz gergedanın yaşının getirdiği problemlerden dolayı dün hayatını kaybettiğini açıkladı. Ol Pejeta yaptığı açıklamada Sudan’ın son 24 saat içerisinde geçirdiği hastalıktan dolayı çok açı çektiğini, buna daha fazla dayanamadıkları için ona ötenazi uygulama kararı aldıklarını belirtti.
Ol Pejeta’nın genel müdürü, Sudan’ın ölümü hakkında “Ol Pejeta ailesi olarak, Sudan’ın ölümü bizi yasa boğdu. O kendi türü için mükemmel bir elçiydi. Sudan, İnsan ırkının yaptıkları sebebi ile soyları tükenme tehlikesi içinde olan tüm türler için küresel bir farkındalık uyandırdı” ifadelerini kullandı.

Çekya'dan skandal Salih Müslim kararı!Çekya'dan skandal Salih Müslim kararı!
Kraliçe Elizabeth'i tahttan indirmek istiyorKraliçe Elizabeth'i tahttan indirmek istiyor
Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin Şehidi Binbaşı Dunca'dan duygulandıran vasiyet

Afrin Şehidi Binbaşı Dunca'dan duygulandıran vasiyet

Ankara'da yakalanan madde nükleer değilmiş!

Ankara'da yakalanan madde nükleer değilmiş!

Hanımağa sır oldu! Değersiz arazileri değerli gibi gösterip...

Hanımağa sır oldu! Değersiz arazileri değerli gibi gösterip...

Deprem riski sorgulama: Deprem haritası yayımlandı! Ev adresini gir deprem riskini öğren!

Deprem riski sorgulama: Deprem haritası yayımlandı! Ev adresini gir deprem riskini öğren!

Son dakika! Dışişleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yanıt!

Son dakika! Dışişleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yanıt!

Askerlere dev operasyon! Gözaltılar var

Askerlere dev operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.