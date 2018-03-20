Dünyanın son beyaz erkek gergedanı hayatını kaybetti

Dünyanın son beyaz erkek gergedanı 45 yaşında hayatını kaybetti.
Kenya’da bulunan vahşi hayatı koruma vakfı Ol Pejeta, Sudan isimli beyaz gergedanın yaşının getirdiği problemlerden dolayı dün hayatını kaybettiğini açıkladı. Ol Pejeta yaptığı açıklamada Sudan’ın son 24 saat içerisinde geçirdiği hastalıktan dolayı çok açı çektiğini, buna daha fazla dayanamadıkları için ona ötenazi uygulama kararı aldıklarını belirtti.
Ol Pejeta’nın genel müdürü, Sudan’ın ölümü hakkında “Ol Pejeta ailesi olarak, Sudan’ın ölümü bizi yasa boğdu. O kendi türü için mükemmel bir elçiydi. Sudan, İnsan ırkının yaptıkları sebebi ile soyları tükenme tehlikesi içinde olan tüm türler için küresel bir farkındalık uyandırdı” ifadelerini kullandı.
'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'
Nilhan Osmanoğlu hakkında gündemi sarsacak iddia
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler
ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum