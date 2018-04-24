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Dünyanın tüm renkleri Burhaniye’de buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

Burhaniye, 29 Nisan 2018 Pazar günü Balkan ülkelerinden gelecek 500’e yakın öğrenciyi ağırlamaya hazırlanıyor.Burhaniye Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında, Rumeli ve Balkan Göçmenleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen Halk Oyunları Şenliği’nde; Romanya, Bosna-Hersek ve Sırbistan’dan gelecek öğrenciler, kendi ülkelerine ait halk oyunlarını sergileyecek.

Dünyanın tüm renkleri Burhaniye’de buluşacak

Burhaniye, 29 Nisan 2018 Pazar günü Balkan ülkelerinden gelecek 500’e yakın öğrenciyi ağırlamaya hazırlanıyor.
Burhaniye Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında, Rumeli ve Balkan Göçmenleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen Halk Oyunları Şenliği’nde; Romanya, Bosna-Hersek ve Sırbistan’dan gelecek öğrenciler, kendi ülkelerine ait halk oyunlarını sergileyecek. Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi halk oyunları ekibi de etkinlikte Türkiye’yi temsil edecek.
Şenlik, 29 Nisan 2018 Pazar günü saat 20:30’da, eski kütüphane önünden Cumhuriyet Meydanı’na bando eşliğinde yapılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak. Akabinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek Halk Oyunları Şenliği’nde, Balkan ülkelerinden gelen halk oyunları ekiplerinin yanı sıra belediye Gençlik Merkezi’nin gerçekleştireceği gösteriler ücretsiz izlenebilecek.
KÜLTÜREL BAĞLAR KURUYORUZ
Halk oyunlarının farklı ülkeler arasında köprü kurabilmenin en kolay yolu olduğunu dile getiren Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Halk oyunlarımız, en zengin kültür hazinelerimizin başında geliyor. Dansları, müzikleri ve geleneksel kostümleriyle bir bütün halinde düşünülmesi gereken halk oyunları, değişik kültürlerden gelen insanlar arasında kültür bağı kurabilmemizin en kolay yolu. Biz de Romanya, Bosna Hersek ve Sırbistan’dan gelecek misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Tüm halkımızı bu güzel etkinliğe bekliyoruz” dedi.

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