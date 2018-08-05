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Dünyanın üçüncü büyük oyuncak müzesine ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

Canik Belediye Başkanı Osman Genç: - "Canik Oyuncak Müzesi, çocuklar için aynı zamanda bir eğitim merkezi oldu. Çocuklarımızdan oldukça yoğun ilgi var"

Samsun'da oluşturulan Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü büyük oyuncak müzesine vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Canik ilçesinde oluşturulan müzede, büyük çoğunluğu 1900 ila 1920'li yıllarda yapılmış dünya genelinden 800 civarında oyuncak sergileniyor.

Oyuncakların "geleneksel", "fabrikasyon", "yabancı", "antik" ve "yerli" kategorilerine ayrıldığı müzeyi gezen anaokulu öğrencilerine Canik Belediye Başkanı Osman Genç de eşlik etti.

Genç, müzenin çocukların hayal dünyasını genişlettiğini ve oyuncakların tarihi serüvenini öğrenme imkanı sunduğunu belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirmek, geçmişten bugüne kadar oyuncakların serüvenini bir müzede anlatmak istedik. Sadece çocuklarımızın değil, büyüklerin de yoğun ilgisi ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor." dedi.

Çocukların müzeye ilgisinden mutlu olduğunu ifade eden Genç, "Canik Oyuncak Müzesi, çocuklar için aynı zamanda bir eğitim merkezi oldu. Çocuklarımızdan oldukça yoğun ilgi var. Sadece çocuklarımız değil, büyükler de müzemizi görmek istiyor." diye konuştu.

Oyuncak Müzesi'nin, oyuncak tarihinin yanı sıra insanlık tarihine bir bakış oluşturduğuna vurgu yapan Genç, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihi boyunca çocukların eline verilen oyuncaklarla tarihin seyrinin nasıl şekillendiği ile ilgili bizlere bir tarih akışı sunan Canik Oyuncak Müzesi, içinde Anadolu topraklarında tarih öncesindeki oyuncakları da görme imkanı sağlıyor. Şehrimize farklılık kazandıran ve önemli bir eksikliği gideren oyuncak müzesi sadece Samsunlulara, çocuklara hizmet eden bir müze değil, Samsun dışından da birçok insanın uğrak merkezi oldu."

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Osman Genç oyuncak müzesi Samsun

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