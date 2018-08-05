Dünyanın üçüncü büyük oyuncak müzesine ilgi

Samsun'da oluşturulan Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü büyük oyuncak müzesine vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Canik ilçesinde oluşturulan müzede, büyük çoğunluğu 1900 ila 1920'li yıllarda yapılmış dünya genelinden 800 civarında oyuncak sergileniyor.

Oyuncakların "geleneksel", "fabrikasyon", "yabancı", "antik" ve "yerli" kategorilerine ayrıldığı müzeyi gezen anaokulu öğrencilerine Canik Belediye Başkanı Osman Genç de eşlik etti.

Genç, müzenin çocukların hayal dünyasını genişlettiğini ve oyuncakların tarihi serüvenini öğrenme imkanı sunduğunu belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirmek, geçmişten bugüne kadar oyuncakların serüvenini bir müzede anlatmak istedik. Sadece çocuklarımızın değil, büyüklerin de yoğun ilgisi ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor." dedi.

Çocukların müzeye ilgisinden mutlu olduğunu ifade eden Genç, "Canik Oyuncak Müzesi, çocuklar için aynı zamanda bir eğitim merkezi oldu. Çocuklarımızdan oldukça yoğun ilgi var. Sadece çocuklarımız değil, büyükler de müzemizi görmek istiyor." diye konuştu.