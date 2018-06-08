"Dünyaya göre Türkiye'de sağlık hizmetleri daha kolay ulaşılır"

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, "2002 sonrasında insanların en çok memnun olduğu alan sağlık hizmetleri alanı ve sosyal hizmetler alanı oldu. Dünya ile mukayese ettiğimiz zamanda Türkiye'de sağlık hizmetleri daha kolay ulaşılır, hem de daha ucuz ulaşılır şekilde sürdürülüyor." dedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Namık Kemal Üniversitesi iş birliği ile hizmet verecek olan Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı törenle yapıldı.

Törende konuşan Şentop, Sağlık Bakanlığı'nın il genelinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Şentop, AK Parti iktidarı döneminde sağlık hizmetlerinin katlanarak arttığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sağlık hizmetleri bizim iktidarımızın iftihar ettiği hizmetlerden bir tanesi. 2002 tarihi öncesi Türkiye'sinde milletimizin en çok şikayetçi olduğu olan sağlık hizmetleri alanıydı, sosyal güvenlik alanıydı. 2002 sonrasında insanların en çok memnun olduğu alan sağlık hizmetleri alanı ve sosyal hizmetler alanı oldu. Dünya ile mukayese ettiğimiz zamanda Türkiye'de sağlık hizmetleri daha kolay ulaşılır, hem de daha ucuz ulaşılır şekilde sürdürülüyor. Tekirdağ'da da birçok hastane var. 2002-2017 arasında mukayese yaptığımızda 2,5 kat yatak sayımızı artırmışız. Hekim sayımızı da kıyasladığımız zaman yüzde 70'den fazla artırmışız. Karadeniz Mahallesi de Tekirdağ'ın özel bir mahallesidir. Bu mahalleye kısa bir zaman içerisinde böyle bir sağlık hizmeti kazandırılması çok önemli."