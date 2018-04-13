Dünyayı savaşın eşiğine getiren Doğu Guta'daki dehşeti anlattılar

Kimyasal saldırı iddialarıyla gündemde olan Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde daha önce yaşanan benzer olayları sosyal medyadan dünyaya duyuran 10 yaşındaki Nur ve kardeşi 8 yaşındaki Ala ile bölgedeki ablukanın simgeleri Kerim ve Kasım bebekler, mart ayının sonlarında ve nisan başlarında Türkiye’ye getirildi. Bir süre Hatay’da misafir edilen Nur ve Ala, anne ve babaları ile birlikte İstanbul’a uğurlandı. Kızılay himayesinde geçici olarak otele yerleştirilen aile, kısa bir süre içinde kendilerine temin edilecek bir evde yaşamlarını sürdürecek.

Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in görüştüğü anne Şems Hatip, rejim ablukasındaki Doğu Guta’da 2014’teki büyük bombardımanı şu sözlerle ifade etti: “Bir gece sarin gazı atmışlar. O gün mahallemizden 70 kişi öldü. Çarşafları alıp dışarı çıktık. Aynı mahallede sağ kalan 20 kişi kaçmaya başladık. 5 yıl boyunca savaşın acı yüzünü gördük.”

Kardeşiyle birlikte dramı dünyaya duyuran 10 yaşındaki Nur da yaşadıklarını şöyle anlattı: “Dünya sarıya dönmüştü. Yolda yürürken her taraf ceset doluydu. ‘Kimyasal, kimyasal’ diye bağırıyorlardı. Acılar içinde kıvrandık. Bu gaz göz ve mideye ağrı yapıyormuş. Sonradan öğrendik. Kaçtığımız yerde üzerimize su döktüler.”