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Dupnisa mağarasına ziyaretçi ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 10:27 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 16 türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapan Dupnisa Mağarası'nı, Ramazan Bayramı tatilinde 25 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti - Kültür ve Turizm İl Müdürü Necmi Asan: - "Mağaranın bölgenin turizmine de ciddi katkısı oluyor"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 16 türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapan Dupnisa Mağarası'nı, Ramazan Bayramı tatilinde 25 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Demirköy ilçesi Sarpdere köyünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Özel İdaresi'nin çalışmalarıyla düzenlenerek 2003'te ziyarete açılan Dupnisa Mağarası özellikle tatil günleri ve hafta sonralarında ziyaretçilerden ilgi görüyor.

İkinci jeolojik zamana ait mermerler içinde, birbirine bağlı iki kat ve üç bölümden oluşan mağara, 16 türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağaranın ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Asan, görülmeye değer ender yerlerden olan mağarayı üç günlük Ramazan Bayramı tatilinde 25 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini dile getirdi.

Son yıllarda mağaranın özellikle yabancı turistlerin ilgisini çektiğini aktaran Asan, "Ramazan ayının bitmesiyle birçok yerli ve yabancı turist tatil amacıyla bölgemize akın ediyor. Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda mağaramızı 15 bin turist ziyaret ederken, bu yıl 25 bin kişi gezdi. Mağaranın bölgenin turizmine de ciddi katkısı oluyor." diye konuştu.

Mağaranın çok zengin bir ekosistemi bulunduğuna dikkati çeken Asan, yarasaların üremeleri nedeniyle mağaranın sadece 15 Mayıs-15 Kasım'da ziyarete açık tutulduğunu anımsattı.

Trakya'nın turizme açılan tek mağarası olma özelliği taşıyan Dupnisanın, son yılların cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Asan, yıl içerisinde mağarayı ziyaret edenlerin sayısının 150 bini geçmesini beklediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Dupnisa Mağara Ramazan Bayramı

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