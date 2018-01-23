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"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 00:42 | Son Güncelleme 5 saat önce

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu kullandığı kamyonla aydınlatma direğine çarptı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray-Ankara karayolunun 15. kilometresindeki uygulama noktasında Murat I. (35) yönetimindeki 68 DU 422 plakalı içecek yüklü kamyonu durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Aydınlatma direğine çarparak duran sürücü ile yanındaki Barış Ç. (26) kazadan yara almadan kurtuldu.

Yapılan kontrolde sürücünün 156 promil alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Murat I. ile Barış Ç. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

(AA)

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