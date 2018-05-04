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Dur ihtarına uymayan arace ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 00:26 | Son Güncelleme

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, eşi ve kayınvalidesini kaçırdığı ihbarında bulunulan eski astsubay, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçınca ateş açılarak durduruldu - Zanlının kayınvalidesi hayatını kaybetti, seken kurşunun isabet ettiği bir polis yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araca ateş açılması sonucu araçtaki bir kadın öldü, bir polis seken kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Merzifon Ana Jet Üssü'nde görevliyken, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen astsubay M.S.K, (30) Erzincan'ın Refahiye ilçesinde ikamet eden eşi K.K, (30) ve kayınvalidesi N.A'yı (58) 05 DM 907 plakalı otomobiliyle kaçırdı.

Kayınpederinin ihbarı üzerine M.S.K'nın kullandığı otomobil, polis ekiplerince Refahiye ilçesinde durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın Sivas'ın Suşehri ilçesinde yakalanması için çalışma başlatıldı.

Suşehri ilçesindeki kontrolden de kaçan aracın durdurulması için Koyulhisar ilçesinde önlem alındı. M.S.K'nın yolu kapatan jandarma ve takipteki polis ekiplerinin ihtarlarına uymayarak yeniden kaçmaya çalışması üzerine güvenlik güçlerince ateş açıldı.

Araçta bulunan M.S.K'nın kayınvalidesi N.A. ile seken kurşunların isabet ettiği polis memuru M.G. yaralandı.

Ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybeden N.A.'nın cesedi Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis memuru M.G aynı hastanede tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan M.S.K'nın sorgusu sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Koyulhisar Refahiye Sivas

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