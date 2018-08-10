'DUR' İHTARINA UYMAYAN LÜKS ARAÇTAKİLERE POLİS ATEŞ AÇTI: 1 YARALI (1)

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Esenler TEM bağlantı yolunda, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı. Sürücü isabet eden kurşunla yaralanınca araç kaza yaparak durabildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken 2 kişi gözaltına alındı. Araçta sahte plakalar ve silah ele geçirildi.
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Olay yerinden görüntüler
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