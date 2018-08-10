HABER

'DUR' İHTARINA UYMAYAN LÜKS ARAÇTAKİLERE POLİS ATEŞ AÇTI: 1 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 21:36 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Esenler', 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan lüks araçtaki 2 kişiye polis ateş açtı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Esenler', 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan lüks araçtaki 2 kişiye polis ateş açtı. Sürücü isabet eden kurşunla yaralanınca araç kaza yaparak durabildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken diğer kişi gözaltına alındı. Araçta 3 çalıntı plaka 1 tabanca ele geçirildi. Lüks aracın çalıntı olduğu ve şüphelilerin çok sayıda polise geliş kayıtları bulunduğu tespit edildi.
Saat 19.30 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi, Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Denetimlerde bulunan motorize polis ekipleri, şüphelendikleri lüks cip'tekilere 'Dur' ihtarında bulundu. İddiaya göre, lüks cip'tekiler, aracı polis ekibinin üstüne doğru sürdü ve polislere silah doğrulttu. Ardından cip'le kaçmaya başlayan şüphelileri, polis ekipleri kovalamaya başladı. Ekipler, durmayan şüphelilerin aracına doğru ateş açtı. Sürücüsü, isabet eden kurşunla yaralanınca araç kaza yaparak durabildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken araçtaki diğer 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürülerek sorguya alındı. Araçta yapılan aramada, 1 tabanca, 3 dolu şarjör, 3 çalıntı plaka, 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaza yapan araçta hasar oluşurken, lastiklerinin de polisin ateş açması sonucu patladığı görüldü.
Yapılan araştırmada; lüks cip'in gasp edilerek çalındığı, şüphelilerinin de poliste çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlendi.
Polis ekiplerinin, olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

EMNİYETTEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI
Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili açıklama yapıldı.
Emniyetten yapılan açıklama şöyle:
19.30 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi, Kışla Caddesi üzerinde bulunan uygulama noktasında görevli personelin şüpheli bir aracı durdurarak incelemek istemesi 'Dur' ikazına rağmen, sürücünün durmayarak kaçması ve görevlilerimize silah teşhir etmesi üzerine, görevlilerimiz aracı durdurmaya yönelik silah kullanmış ve araçta bulunan şahıslardan H.D. isimli şahıs yaralanmıştır. Yaralanan H.D. isimli Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır.
Yaralı H.D. ile birlikte araçta bulunan G.T. isimli şahıs gözaltına alınmış ve yapılan incelmelerde H.D. isimli şahsın hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, resmi belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklu kaçması, eşya müsaderesi suçlarından 11 adet kaydının olduğu ve şahıs hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, araçta bulunan G.T. isimli şahsın ise uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu, ayrıca aracın ise gasp edilmek suretiyle çalıntı olduğu ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarında kullanıldığı tespit edilmiş, araç içerisinde yapılan aramada ise, 1 adet tabanca, 3 adet dolu şarjör, 3 adet uyuşturucu hap ve 3 adet çalıntı plaka ele geçirilmiştir.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekipleri
-Olaya karışan lüks araç
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
-Araçtaki sahte plakalar
-İki şüpheli de emniyete götürülerek sorguya alındı.
-Vatandaş röp.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!
İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtıİstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi modelini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi modelini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.