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"Dur" ihtarına uymayan otomobilden 105 kilogram esrar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 21:15 | Son Güncelleme

Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 105 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, 105 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman-Diyarbakır karayolu polis kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan bir otomobil kaçtı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kovalamacası sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, 105 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.

Otomobildeki V.Ç. ve B.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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Batman esrar polis

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