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"Dur" ihtarına uymayan otomobilden 200 kilo dana eti çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

"Dur" ihtarına uymayan otomobilden 200 kilo dana eti çıktı

Aydın'da, sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobilde sağlık koşullarına uygun olmayan yaklaşık 200 kilogram dana eti ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Yeniköy Mahallesi uygulama noktasında jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü yoluna devam etti.

Jandarma ekiplerince takibe alınan otomobil, ilçe merkezi girişinde yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada yaklaşık 200 kilogram dana eti ele geçirildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince sağlık koşullarına uygun olmadığı tespit edilen etler için imha edilmesi yönünde karar alındı.

Ehliyeti olmadığı da belirlenen otomobil sürücüsü G.S'ye 4 bin 379 lira para cezası kesildi ve otomobili de trafikten men edildi.

G.S'nin, kaçak olarak kesilen hayvanların etlerini düşük fiyatlarla turistik tesislere satmayı planladığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Kuşadası otomobil şüpheli

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