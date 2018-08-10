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"Dur" ihtarına uymayan şüpheli vurularak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 21:15 | Son Güncelleme

Esenler'de "dur" ihtarına uymadığı polise silah gösterip kaçarken ateş edilerek durdurulan araçtaki iki şüpheliden biri yaralandı - Yaralanan şüphelinin çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu ve hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi

İSTANBUL (AA) - Esenler'de polisin "dur" ihtarına uymayan ve polise silah göstererek kaçan şüpheli vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Avrupa Otoyolu Atışalanı Sapağı'nda uygulama yapan motosikletli polis ekipleri, şüphelendikleri 34 VS 1369 plakalı lüks cipi durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan ve ekiplere silah gösteren şüpheli sürücü, vurularak durduruldu. Polis ekipleri, karnından yaralanan sürücü Bahtiyar K. (41) ve yanındaki Gökhan T'yi (30) yakaladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer şüpheli Gökhan T. ise emniyete götürüldü.

Gasp sonucu elde edildiği belirlenen cipin bagajında arama yapan polis ekipleri, 1 tabanca, 3 dolu şarjör ve 3 çalıntı plaka ele geçirildi.

Hastanede tedavi altına alınan Bahtiyar K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bu arada, üzerinden Haydar Demir adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Bahtiyar K'nin "hırsızlık, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapmak, resmi belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklunun kaçması, eşya müsaderesi" suçlarından 11 kaydının olduğu ve hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cezaevi firarisi polis Uygulama

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