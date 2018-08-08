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"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 13:26 | Son Güncelleme

"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne mahkum getiren jandarma ekipleri, hastane bahçesinde biri belinde silah bulunan 2 kişiden şüphelendi.

Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi durdurup kimlik kontrolü ve üst araması yapmak istedi. Bu sırada 2 şüpheli kaçmaya başladı. Bir süre jandarma ekipleri tarafından kovalamaca yaşandı. Jandarma ekipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri çevrede 2 şüpheliyi aramak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelilere Halide Edip Adıvar Caddesi'nde rastladı. Biri silahlı 2 şüpheli ile polis ekipleri arasında uzun süre kovalamaca yaşanırken, şüpheliler, farklı sokaklarda bulunan iki apartmanın bahçesinde yakalandı.

Polis ekipleri, şüphelilerin üst aramasında silaha rastlamadı. Yakalanan 2 şüpheliyi sorgulayan polis ekipleri, silahı bir apartman boşluğunda bularak incelemeye aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadelerine başvurmak üzere Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü.

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