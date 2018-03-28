"Dur" ihtarına uymayan sürücü polise çarparak kaçtı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan bir sürücü, polis memuruna çarparak kaçtı.
Alınan bilgiye göre,Turgut Özal Bulvarı Hasan Şekerci kavşağında görevli trafik polisi E.E.Ö, şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.
Bu esnada otomobil sürücüsü aracını polis memurunun üzerine sürdü. Şüpheli, polise çarpıp olay yerinden kaçtı.
Yaralanan polis, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne ardından Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobili tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü G.K. ve yanındaki İ.S'yi Söke ilçesinde yakaladı.
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