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"Dur" ihtarına uymayan sürücü polise çarparak kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 23:41 | Son Güncelleme

Kuşadası ilçesinde bir polis memuru, durdurmak istediği otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan bir sürücü, polis memuruna çarparak kaçtı.

Alınan bilgiye göre,Turgut Özal Bulvarı Hasan Şekerci kavşağında görevli trafik polisi E.E.Ö, şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

Bu esnada otomobil sürücüsü aracını polis memurunun üzerine sürdü. Şüpheli, polise çarpıp olay yerinden kaçtı.

Yaralanan polis, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne ardından Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobili tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü G.K. ve yanındaki İ.S'yi Söke ilçesinde yakaladı.

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dur Kuşadası polis yaralı

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