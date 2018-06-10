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"Dur" ihtarına uymayan sürücü uyuşturucuyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 12:04 | Son Güncelleme

"Dur" ihtarına uymayan sürücü uyuşturucuyla yakalandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü, takip sonucu uyuşturucuyla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye esnasında şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü C.K, ekipler tarafından bir kilometrelik takip sonucu yakalandı.

Aracın geçtiği güzergahta yapılan aramada yol kenarında kağıt parçasına sarılı 14,98 gram metamfetamin bulundu.

C.K'nin uyuşturucudan suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış uyuşturucu

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